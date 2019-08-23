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即市新聞

23/08/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國經濟內憂外患同時惡化

　　《神州縱橫》中國經濟正面臨內憂外患，形勢之嚴峻，前所罕有。如果中央仍不大改目前行
之無效的經濟政策，前景確堪虞。
　
＊經濟表現拾級而下＊
　
　　中國７月數據顯示經濟超乎預期疲弱，令市場深感震驚。７月工業增幅竟低至４﹒９％仍
１７年來低位。零售增７﹒６％乃偏低，而１至７月投資約５﹒７％，持續下行及低企。內需疲
弱跡象日益明顯，經濟軟著陸不單未停反可能在加速。當局說甚麼經濟運行在合理區間，總體平
穩穩中有進等文過飾非言詞更顯蒼白無力，市場早已不再相信。事實是若中央再不面對現實更改
策略，只會將經濟帶上危機之路，著陸由軟變硬。內需不振外需同樣疲弱，出口增幅下降，但因
入口增幅下降更多，令貿易順差同比大升（７月升７９％），故反令對ＧＤＰ增長有利，反映外
需影響暫不及內需。但目前雖尚可前景卻堪悲：外將受到國際尤其發達國經濟明顯放緩及中美貿
易戰升溫的夾擊。這兩項不利因素的影響還在初步釋出階段，今後將進一步浮現。值得注意者是
經濟放緩或已開始影響就業這個最關鍵的環節：城鎮調查失業率較上月升０﹒２個百分點到
５﹒３％。中央早已關注這方面的走向，年初便成立了中央就業工作領導小組，由胡春華負責。
但要穩就業必須先穩投資進而穩增長，否則一切無從說起，特別是要盡快扭轉經濟表現拾級而下
的頹勢。ＩＭＦ已調低今明兩年中國ＧＤＰ增長至６﹒２％及６﹒０％，看來中國要啟動保六之
戰了。ＩＭＦ指中國要調整宏調政策，而筆者早已指出必須作出重大改變。
　
＊中美經貿紛爭難解＊
　
　　外圍因素正不斷惡化。歐美經濟趨緩甚至可能進入衰退己是眾所周知，更須注意者是中美經
貿紛爭難止。近期特朗普連出幾招令中美談判難以進行，包括加收３０００億美元中國入口關稅
、指責中國操縱匯率，和停止聯邦政府項目採用華為等中企供給等。但最近又在３０００億入口
關稅上作出調整，豁免一些健康及國防產品關稅，並把約１６００億入口的關稅從徵收起始日由
９月１日推遲至１２月１５日，當中包括手機、電腦、玩具及服裝等。美方明言這非美對華讓步
，而是避免影響今年的節日消費。事實也如此：加收關稅引來了國內巨大的反對聲音，令特朗普
不得不對內部政治壓力作出一些回應，使用拖字訣過了聖誕再說。顯然，中國若要美方讓步也必
須加大壓力：一是若不完全取消３０００億入口新收關稅決不重啟談判，９月更不可派團赴美。
二是若美國不停止對華為等中企打壓絕不增購美國農產品，三是盡快出台反擊方案，現時是特朗
普很焦急，中國則可氣定神閒，但必須宣布反擊措施以加大壓力。《資深評論員　凌昆》

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