《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，為對沖政府債券發行繳款、地方國庫現金管理
到期和逆回購到期等因素的影響，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利
率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。本周累計淨回籠３００億元
（ａｃ）
23/08/2019 09:54
【人行收水】人行８００億逆回購利率持平，本周淨回籠３００億
《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，為對沖政府債券發行繳款、地方國庫現金管理
到期和逆回購到期等因素的影響，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利
率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。本周累計淨回籠３００億元
（ａｃ）
|國際動態23/08/2019
東京超大地產項目 六本木換新貌
|FOCUS22/08/2019
【FOCUS】訪德法圖「分而治之」 約翰遜歐盟鬥攻心
|生財有道22/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：博舜宇抵110元後離場
|生財有道22/08/2019
【央行年會】經濟衰退跡象若隱若現 鮑威爾未必放鴿隨時震散股市
|生財有道22/08/2019
銀髮族福利大全
|國際動態22/08/2019
韓人減訪日 大韓航空停飛6航線
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰