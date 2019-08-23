【人行收水】人行８００億逆回購利率持平，本周淨回籠３００億

《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，為對沖政府債券發行繳款、地方國庫現金管理

到期和逆回購到期等因素的影響，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利

率持平，為２﹒５５％。

公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。本周累計淨回籠３００億元

（ａｃ）

