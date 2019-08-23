【駐滬專訪】自貿區示範區各負重任，滬深取代香港是「無稽之談」

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》隨著中國社會發展邁入新階段，中央政府

近年來不斷加強區域經濟發展，設立多個新區、自貿區、示範區等，以全方位的政策支持帶動各

個地區迅速發展。最受關注的無疑是－－雄安新區、粵港澳大灣區、海南自由貿易港區和上海自

貿區新片區，這幾個「區」都是國家主席習近平親自宣布的重大國家戰略。

位於京津冀的雄安、大灣區的「領頭羊」深圳、長三角的重點城市上海，以及海南這四個地

方承載著各自不同的功能和使命，成為中國下一階段發展的驅動力。



＊雄安疏散北京非首都功能，海南對標台灣發展文旅生態＊



復旦大學上海自貿區綜合研究院研究員張湧接受《經濟通通訊社》專訪時表示，雄安新區和

海南自貿區都比較獨特。建設雄安新區意在疏散北京的非首都職能。未來北京將繼續集聚首都功

能，成為中國的政治、文化、國際交往活動的中心，把教育、經濟等其他功能放在雄安。

在雄安新區的規劃中還提到，要支持以雄安新區為核心設立中國（河北）自由貿易試驗區。

張湧指，雄安即將要成立的自貿區與海南自貿區有相似之處，都是在經濟總量不大、市場主體不

多的地方建自貿區，便於直接承接成熟地區的溢出效應、改革經驗，制度創新對人才引進、戰略

招商的虹吸集聚效應將十分明顯。不足的地方是企業主體還不多、人才儲備還不夠、對制度創新

缺乏足夠多的研究樣本。

從海南自貿區的方案來看，海南將著力推進醫療衛生、文化旅遊、生態綠色發展等符合海南

發展定位的特色內容，並提出在全島進行試點，相比其他自貿區只選擇一小部分區域試點來看，

海南的政策力度可見一斑。

張湧說：「海南的特點在於它是一個完整的離島，經濟總量在全國佔比低，因此能夠承受更

強的在壓力測試。鄧小平曾經說，『海南島和台灣的面積差不多』，『好好發展起來』，『是很

了不起的』。這個『了不起』就體現在，在中國的社會主義的制度下，海南可以建設好，是最能

彰顯中國特色社會主義的優越性和說服力的。」



＊上海擬成為智能製造中心，深圳冀全方位提升＊



反觀上海，張湧認為，上海的經濟和財政在國內佔比高、人口高度集聚，因此對於上海自貿

區的壓力測試時要特別注意風險溢出、風險隔斷。由於細則尚未發布，８月２０日揭牌的上海自

貿區臨港新片區在金融、貿易、稅收、跨境資金等方面的政策力度究竟有多大還尚未明朗。但從

已知的內容來看，方案明確提出要發展人工智能、集成電路、大型設備的智能製造，可見上海的

目標不僅是要成為全球經濟、金融、貿易、航運中心，還要成為全球的智能製造中心。

「像特斯拉超級工廠落地臨港，Ｃ９１９大型飛機亦在臨港製造，這些都符合臨港成為智能

製造業中心的目標，」張湧指，「上海是在經濟總量、市場主體多的區域導自貿區，好處是企業

訴求多、案例多、制度創新的需求導向、問題導向、項目化導向明顯。不足是空間有限、存量制

度錯綜複雜。」

而在公布上海自貿區臨港新片區的前兩天，中央在８月１８日發文要將深圳建設成社會主義

特色的先行示範區，在政治、經濟、文化、生態、教育、醫療等方面進行全方位提升。目前僅能

從中央的意見中窺得一絲端倪，就是國家意在通過深圳說明中國特色社會主義是成功的，而深圳

也將發揮其在大灣區中的「領頭羊」作用。

張湧強調：「深圳這次拿到了很多機構平台和載體，例如設立國際海洋開發銀行、研究完善

科創板發行上市改革、建設大灣區大數據中心等，既體現了深圳非常務實的作風，又肯定了深圳

的地位，這些內容和深圳的地理位置及其經濟特區的身份都有關係。」



＊滬深取代香港是「無稽之談」＊



滬深兩地近日雙雙放出改革開放的信號，坊間出現滬深攜手取代香港一說。對此，張湧認為

，這樣的說法是「無稽之談」。因為對整個國家來說，香港、澳門的地位十分重要。而且上海臨

港自貿區、深圳社會主義特色示範區的文件早就已經開始醞釀，並不是最近針對香港才提出的。

中央仍然希望香港保持自由港的地位，成為中國重要的對外窗口。

他提到，目前香港仍是中國最重要離岸人民幣中心。雖然倫敦、新加坡等多個地都在爭取成

為離岸人民幣中心，但是最有條件、最有能力的依然香港。香港做好人民幣國際化，不僅有利於

外匯相關產業發展，還能增強就業、加強資源配置。同時，香港的法制也很完備，會計、法律等

專業服務十分發達，可以通過大灣區，與內地合作為內地的開放升級進行配套，發揮作用。

