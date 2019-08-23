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即市新聞

23/08/2019 12:26

【ＦＯＣＵＳ】「倒掛」致美按揭怪象，港樓氣氛愈顯怪異

　　【ＦＯＣＵＳ】聯儲７月議息會議紀要「放鷹」，拖累十年期美債孳息周三（２１日）一度
低於兩年期，為上周三（１４日）錄２００７年首次「倒掛」後於一周內再次觸發衰退警報。「
倒掛」並令美國房貸按揭市場出現怪現象，本應更低的浮動利率抵押貸款
（ＡＲＭ），其實際利率已超過３０年固定利率抵押貸款。
　　而在本港，儘管實際按揭息率已逼近十年高位，惟首７月一手上車盤（６００萬元以下）註
冊量創三年新高，以及最新開價的康城ＭＡＲＩＮＩ定價進取，倘鮑叔於周末
Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ傑克遜年會的演講選擇「跪低」，暗示美國減息周期將開始，高處不
勝寒的港樓是將火上澆油還是加速臨界轉向？

＊房貸市場短期鎖息反高於長息＊

　　２╱１０年期美債孳息昨再錄一度「倒掛」，就連首個發現此現象與衰退有關聯的經濟學家
Ａｒｔｕｒｏ　Ｅｓｔｒｅｌｌａ亦表示，明年下半年美國經濟出現衰退的可能性非常高。他解
釋，過去５０年的７次衰退皆印證「倒掛」指標的完美記錄。
　　「倒掛」並令美國房貸市場出現怪現象，本應更低的５年╱７年╱１０年浮動利率抵押貸款
（ＡＲＭ），其實際利率周四分別錄３﹒８９％、３﹒８７％、４﹒３６％，高於３０年固定利
率抵押貸款的３﹒７５％。此意味著，那些原本打算趁５╱７╱１０年較低利率鎖定期到期前置
換房屋的買家，反要比選擇３０年固定利率的買家支付更多費用。

＊部分港銀資金成本恐「倒貼」＊

　　而在香港，儘管近日多間銀行紛紛調高轉按及新造按揭的封頂息率，推高實際按揭息率逼近
十年高位（約２﹒５厘），惟本港７月最新通脹錄３﹒３％，一年期港元定存息普遍約２﹒１厘
，不但實質利率或已見負；中資行搶存戰下，部分銀行資金成本更恐現「倒貼」，信銀國際最新
３個月期定存年息即高達３﹒８厘。
　　倘若鮑叔本周末傑克遜年會的演講選擇向市場「跪低」，重置早前「７月減息只是『中期調
整』」的說法，單從息口因素看，已高處不勝寒的港樓恐火上澆油。

＊恆地小披露預示港府大動作？＊

　　事實上，現時港樓氣氛怪異，一方面，本地政治風暴及經濟前景黯淡，令近期二手交投量大
減，有尖沙咀複式豪宅甚至以「暴動價」噱頭直霹４０００萬；另一方面，首７月一手上車盤（
６００萬元以下）註冊量已超過去年全年而創３年新高；上月重推的「龍床盤」屯門菁雋更超購
３４倍，上周六（１７日）首輪推出的荃灣映日灣亦全數沽清３５４伙；會德豐（０００２０）
最新開盤的康城ＭＡＲＩＮＩ定價進取。
　　港樓貴絕全球的最大禍首，當屬供應嚴重失衡，智庫團結香港基金近期更發表報告稱，「公
私營房屋供應將在數年後呈現斷崖式下跌」。不過，恆地（０００１２）趁中期業績披露的一則
消息值得留意，公司７月以４７﹒０５億元出售與政府商討近１０年的和生圍地皮予獨立第三方
，涉及２４２萬方呎，料交易於２０２０年１月完成。
　　聯想團結香港基金報告敦促政府盡快開展「棕地」和新界農地相關改劃工作，恆地隱藏於中
報的「小披露」是否預示政府１０月施政報告有「大動作」，港樓會否因此加速臨界轉向？拭目
以待。

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