【不眠商機】夜市、夜景、夜掃貨，內地多城力谷「夜間經濟」

《經濟通通訊社記者俞瑾２３日報道》內地消費增速陷入２００２年以來最低谷，７月表現

更按月大幅回落２﹒２個百分點。也許是借鑑古人「月上樹梢頭，人約黃昏後」的靈感，抑或是

受到台灣大小夜市、日本花火╱夜櫻祭的啟發，近期愈來愈多的內地城市正加入推動「夜間經濟

」發展之列，以期刺激新的內需增長點及促進就業。

覆蓋衣食住行的電商巨頭阿里巴巴亦趁機發布《夜經濟報告》，顯示網購血拼、外賣下單、

觀影追劇等消費活動愈夜愈精彩；而來自支付寶「８．８掃貨節」的消費大數據則揭秘，海口、

深圳、南寧活躍著全國最多的「夜貓子」。



＊５７％年輕人晚睡，三大集聚型態吸客＊



所謂「夜間經濟」，通常指發生於傍晚６時至次晨６時、以本地市民和外地遊客為消費主體

，包括餐飲、休閒、觀光、購物、健身、文化等在內的現代城市消費經濟。

在現代「夜間經濟（ｎｉｇｈｔ ｅｃｏｎｏｍｙ）」的發源地倫敦，截至２０１８年底，

當地有１６０萬僱員是於夜間工作，相當於全部就業人數的三分一；５４％的倫敦人聲稱通常於

晚上１１時後才就寢。研究報告預期，倫敦夜間經濟總值到２０３０年將達每年３００億英鎊。

而據艾瑞諮詢發布的《２０１９年中國熬夜晚睡年輕人白皮書》，內地１５－３５歲人群中

國，有逾５７％的人通常１１時後甚至凌晨才入睡，「夜貓子」比例較倫敦可謂不遑多讓。就在

近期，多個一二線及旅遊熱點城市，紛紛出招推動「夜間經濟」發展，並主要表現為三大集聚型

態。

具體包括：一，夜間延伸型（以白天為主的服務行業延長營業時間），如美食街、夜市；

二，夜間專項型（原本就以夜晚為主的場所），如酒吧、劇院、ＫＴＶ、會所等﹔三，綜合型

（結合文娛、餐飲、觀光、生活配套等），如城市夜景燈光和地標建築。



＊北京擬三年造４地標，廣州下半年發力＊



以北京為例，其７月提出到２０２１年底，在前門╱大柵欄、三里屯、國貿、五棵松打造首

批４個「夜京城」地標，吸引國內外消費者；在藍色港灣、世貿天階、簋街、奧林匹克公園等打

造「夜京城」商圈，形成夜經濟消費氛圍；在五道口、回龍觀等區域，培育「夜京城」生活圈，

便利居民夜間消費。

上海５月則提出圍繞「國際範」、「上海味」、「時尚潮」三個特點，打造一批夜生活集聚

區；對深夜影院、深夜書店、音樂俱樂部、駐場秀等夜間文化娛樂業態秉持包容審慎態度；積極

開發浦江夜游、博物館夜游等多元化都市夜游項目。

在「夜生活指數」排名居首的成都，當地５月公布３５個夜間經濟示範點位，包括寬窄巷子

、錦里、鐵象寺水街等１７個「夜成都」特色商業街等。此外，廣州剛剛提出，下半年將優化提

升北京路步行街、天河路商圈、珠江琶醍等１５個消費集聚區列為「夜廣州」費地標，並計劃於

２０２１年形成十大國內知名商圈、３０個全市夜間經濟集聚區。



＊海口、深圳、南寧居夜間支付消費三強＊



「夜間經濟」之所以潛力無限，不單因其涉及零售、餐飲、酒店，更覆蓋一系列包括文化、

交通、倉儲、健康、維修、社交網絡、信息服務、技術支援等行業。如倫敦博物館館長

Ｓｈａｒｏｎ Ａｍｅｎｔ所稱，「夜間經濟顯著增加了城市的活力和成功」，有助提升城市的

開放程度和文化氛圍，增加對海外遊客和跨國企業的吸引力。

此外，阿里巴巴７月發布的《夜經濟報告》就顯示，晚上９－１０時是淘寶成交最高峰，夜

間消費佔全天消費比例超過３６％；深圳、武漢、長沙是夜間寄件需求最高的城市。晚上７－９

時是觀演高峰，最活躍的城市包括北京、上海、天津、成都、杭州。晚上１０時後，生活繳費、

公積金、醫療健康是「支付寶」上查詢最多的公共服務。晚上１０－１１時，大理、重慶、杭州

的大多數外賣騎手仍在活躍跑單。

另據「支付寶」及「餓了麼」發布的「８﹒８掃貨節」消費數據顯示，海口、深圳、南寧成

為夜間支付消費三大活躍城市；長沙、貴陽、重慶、成都等中西部城市的夜經濟活躍程度甚至超

越北京、上海。

