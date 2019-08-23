  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/08/2019 14:34

【不眠商機】深圳、廣州、珠海之大灣區「夜遊」好去處

　　《經濟通通訊社２３日專訊》廣深港高鐵及港珠澳大橋通車，深圳、廣州、珠海儼然更似香
港人的「後花園」，趁著暑熱未去，暫時拋開香港的紛擾，借周末兩日一夜去當地體驗一回「夜
間經濟」吧。
　
＊市民中心燈光秀（深圳）＊
　
　　看慣維港的「幻彩詠香江」，逢周五、六晚７時半、８時半、９時半的深圳市民中心燈光秀
，雲集城市天際線上遠近高低不同的４３棟建築物，最新版本分為律動、繪趣、幻影、織夢４章
共約１４分鐘。無論是在市民中心還是蓮花山公園觀賞，效果都相當震撼。
　
＊歡樂海岸水鄉遊（深圳）＊
　
　　位於深圳地９號線「深圳灣公園站」的「歡樂海岸」，生態湖、玻璃屋、人工運河充滿水鄉
風情。除了網紅餐廳，還有歐洲復古風的體驗式書店「西西弗」。而與其的士車程不用２０元即
可到達的華僑城創意文化園，也是文青好去處，夜幕降臨後，就著各類音樂演唱表演，坐在散落
的酒吧間飲上一杯，或許能暫時忘記香港的煩擾。
　
＊邂逅大師齊打卡（廣州）＊
　
　　想與梵高、莫奈、達芬奇、倫勃朗’米開朗基羅等大師邂逅？或想一嘗ＶＲ墜入異次元世界
的感覺？不可錯過正於廣州５３美術館進行的「走進大師ＶＲ藝術大展」。另有正在珠江琶醍文
化創意園進行的「ＴｅａｍＬａｂ：生命之森與未來遊樂園」展覽，絕對適合打卡，最遲更可於
晚９時半進場。
　
＊博物館奇妙之夜（廣州）＊
　
　　自８月開始，位於珠江新城的的廣東博物館試行每周五延時開放至晚８時３０分，其他廣州
博物館、南越王宮博物館等１１家當地博物館也已實行周末夜場。其中，粵博正在展覽的「群龍
出沒－－恐龍時代大穿越」適合５－１２歲的孩子；西漢南越王博物館則有「天黑請閉眼」主題
夜場活動。
　
＊荷里活場景重現（珠海）＊
　
　　喜歡《飢餓遊戲》、《暮光之城》、《非常盜》……？要體驗戲中主角的經歷生活，位於橫
琴新區的全球首座獅門影業電影主題室內互動體驗場館Ｌｉｏｎｓｇａｔｅ不容錯過。體驗館設
計逼真，機動遊戲充滿ＶＲ技術等高科技，電影迷或有身臨其境之感。
　
＊對話星空露營地（珠海）＊
　
　　香港的貝澳營地名揚神州，港人若想試下不同風格的夜間露營，或可考慮位於橫琴的「星樂
度」。園區入口超大型海盜船、沙坑遺跡樂園、星空露營車……充滿別樣體驗。（ｊｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
生財有道23/08/2019
【不眠商機】夜市、夜景、夜掃貨 內地多城力谷「夜間經濟」
接通華為23/08/2019
【#跨硬件#跨平台】EMUI 10打造華為全場景的新視角
FOCUS23/08/2019
【FOCUS】「倒掛」致美按揭怪象 港樓氣氛愈顯怪異
生財有道23/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股下周上升機會大
中國故事23/08/2019
【駐滬專訪】自貿區示範區各負重任 學者：滬深取代香港是「無稽之談」
國際動態23/08/2019
東京超大地產項目 六本木換新貌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金