【不眠商機】深圳、廣州、珠海之大灣區「夜遊」好去處

《經濟通通訊社２３日專訊》廣深港高鐵及港珠澳大橋通車，深圳、廣州、珠海儼然更似香

港人的「後花園」，趁著暑熱未去，暫時拋開香港的紛擾，借周末兩日一夜去當地體驗一回「夜

間經濟」吧。



＊市民中心燈光秀（深圳）＊



看慣維港的「幻彩詠香江」，逢周五、六晚７時半、８時半、９時半的深圳市民中心燈光秀

，雲集城市天際線上遠近高低不同的４３棟建築物，最新版本分為律動、繪趣、幻影、織夢４章

共約１４分鐘。無論是在市民中心還是蓮花山公園觀賞，效果都相當震撼。



＊歡樂海岸水鄉遊（深圳）＊



位於深圳地９號線「深圳灣公園站」的「歡樂海岸」，生態湖、玻璃屋、人工運河充滿水鄉

風情。除了網紅餐廳，還有歐洲復古風的體驗式書店「西西弗」。而與其的士車程不用２０元即

可到達的華僑城創意文化園，也是文青好去處，夜幕降臨後，就著各類音樂演唱表演，坐在散落

的酒吧間飲上一杯，或許能暫時忘記香港的煩擾。



＊邂逅大師齊打卡（廣州）＊



想與梵高、莫奈、達芬奇、倫勃朗’米開朗基羅等大師邂逅？或想一嘗ＶＲ墜入異次元世界

的感覺？不可錯過正於廣州５３美術館進行的「走進大師ＶＲ藝術大展」。另有正在珠江琶醍文

化創意園進行的「ＴｅａｍＬａｂ：生命之森與未來遊樂園」展覽，絕對適合打卡，最遲更可於

晚９時半進場。



＊博物館奇妙之夜（廣州）＊



自８月開始，位於珠江新城的的廣東博物館試行每周五延時開放至晚８時３０分，其他廣州

博物館、南越王宮博物館等１１家當地博物館也已實行周末夜場。其中，粵博正在展覽的「群龍

出沒－－恐龍時代大穿越」適合５－１２歲的孩子；西漢南越王博物館則有「天黑請閉眼」主題

夜場活動。



＊荷里活場景重現（珠海）＊



喜歡《飢餓遊戲》、《暮光之城》、《非常盜》……？要體驗戲中主角的經歷生活，位於橫

琴新區的全球首座獅門影業電影主題室內互動體驗場館Ｌｉｏｎｓｇａｔｅ不容錯過。體驗館設

計逼真，機動遊戲充滿ＶＲ技術等高科技，電影迷或有身臨其境之感。



＊對話星空露營地（珠海）＊



香港的貝澳營地名揚神州，港人若想試下不同風格的夜間露營，或可考慮位於橫琴的「星樂

度」。園區入口超大型海盜船、沙坑遺跡樂園、星空露營車……充滿別樣體驗。（ｊｙ）

