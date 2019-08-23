《ＥＴＦ導航－陸頴詩》英國如無協議脫歐，將衝擊當地經濟

《ＥＴＦ導航》英國距離脫歐限期只有兩個月左右，首相約翰遜重申，無論能否跟歐盟達成

新的脫歐協議，該國都會如期在１０月３１日離開歐盟。另一方面，歐盟執委會表示，歐盟已準

備好接受英國無協議脫歐。英國如在沒有達成任何協議的情況下退出歐盟，料將嚴重打擊當地經

濟。



＊勞動力供應料受損＊



領航投資策略及研究部認為，英國經濟增長主要由勞動力和生產力驅動，而淨移民與前者有

著莫大的關連。過去五年，英國每年平均錄得２５萬名淨移民。假設就業參與率和失業率與整個

英國一致，有效的勞動力供應共增加了８８萬名，平均每年為國內生產總值帶來０﹒５％的額外

增長。

如果英國留在歐盟，這不會對移民構成任何限制，淨移民人數將在脫歐五年後降至政府原訂

淨移民目標數量的２０萬人。相反，如果英國在沒有達成協議的情況下脫離歐盟，政府可能會重

新引入移民控制，而移民意願亦會因英國的經濟前景沒有以前般吸引而降低；我們預計，脫歐三

年後淨移民人數將降至５萬人。



＊生產力亦將下降＊



領航預計，無論英國以哪種方式脫歐，生產力都會因貿易開放度和外國直接投資下降而受到

衝擊。如果英國決定無協議脫歐，便需要與第三國以及歐盟就雙邊貿易協議進行談判。我們預計

，到２０３０年，貿易開放度和外國直接投資將比２０１６年前下降１８％。

若英國與歐盟簽訂自由貿易協定，商品自由流通可能會受到限制。鑑於英國的談判能力減弱

，與第三國的雙邊貿易協定可能會被推遲，並以不太有利的條件達成。到２０３０年，英國貿易

開放度和外國直接投資將比２０１６年前下降１５％。

如英國與歐盟建立永久關稅同盟，與歐盟和第三國的貿易往來基本上不會受到影響。然而，

英國在不參與歐盟和其他地區貿易協定的同時，也無法對自身的雙邊貿易協定進行談判。到

２０３０年，英國貿易開放度和外國直接投資料將比２０１６年前下降９％。相反，若英國留在

歐盟，貿易開放度和外國直接投資則不會受到影響。

透過特定的模型，我們的經濟師團隊就上述衝擊對英國生產力的影響作出分析預測。如果英

國無協議脫歐，到２０３０年，生產力將比脫歐公投前下降約６％。在簽署自由貿易協定的情況

下，該比例將下降至５％，而在建立永久關稅同盟的情況下則料下降至３％。假如英國以構建共

同市場２﹒０的形式脫歐，相對於２０１６年之前而言，預計生產力將下降１％；。若英國撤回

脫歐，則料不會出現生產力短缺的情況。



＊不確定性持續，投資宜維持環球多元化＊



無論是短期還是長期，脫歐難免對英國經濟造成衝擊。根據領航的模型預測，經濟規模在無

協議脫歐的情況下料比留在歐盟減少８％左右。若英國與歐盟簽署自由貿易協定，這一比例將縮

小至約７％。在建立關稅同盟或構建共同市場２﹒０的情況下，這一比例將分別下降至３％和

１％。然而，如果英國留在歐盟，目前的不確定性和金融狀況的不穩定性將有所緩和，國內生產

總值料將恢復至公投前的水平。

鑑於英國脫歐前景未明，我們預料英國經濟和金融市場仍會起伏不定。在英國脫歐有明確規

劃前，投資者應留意相關風險，並堅守低成本、長線投資及多元分散的投資原則。

《領航投資香港董事總經理及香港區分銷業務部主管 陸頴詩》

