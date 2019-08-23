《經濟通通訊社２３日專訊》Ｔｅａｍｗａｙ（０１２３９）發盈喜，預期截至６月３０日
止中期錄得盈利，而去年同期虧損約４３３３萬元（人民幣．下同）。
轉虧為盈主因期內投資實體股息收入約２８６１萬元，而去年同期沒有此收入，加上期內沒
有額外應收貸款呆壞帳，而去年同期則錄呆壞帳約２３１３萬元。（ｗｈ）
23/08/2019 07:59
【企業盈喜】Ｔｅａｍｗａｙ（０１２３９）料中期轉虧為盈
《經濟通通訊社２３日專訊》Ｔｅａｍｗａｙ（０１２３９）發盈喜，預期截至６月３０日
止中期錄得盈利，而去年同期虧損約４３３３萬元（人民幣．下同）。
轉虧為盈主因期內投資實體股息收入約２８６１萬元，而去年同期沒有此收入，加上期內沒
有額外應收貸款呆壞帳，而去年同期則錄呆壞帳約２３１３萬元。（ｗｈ）
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