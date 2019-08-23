《經濟通通訊社２３日專訊》嘉士利（０１２８５）發盈喜，預期截至６月３０日止中期利
潤及全面收益總額將較去年同期約４３４５萬元人民幣增加不少於７０％，即約７３８６萬元人
民幣。
有關利潤上升主因銷售收入及毛利增加，以及期內行政開支較去年同期減少。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
23/08/2019 07:59
【企業盈喜】嘉士利（０１２８５）料中期利潤增不少於７０％
《經濟通通訊社２３日專訊》嘉士利（０１２８５）發盈喜，預期截至６月３０日止中期利
潤及全面收益總額將較去年同期約４３４５萬元人民幣增加不少於７０％，即約７３８６萬元人
民幣。
有關利潤上升主因銷售收入及毛利增加，以及期內行政開支較去年同期減少。
該集團預期於本月２８日公布業績。（ｗｈ）
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