《經濟通通訊社２３日專訊》勒泰集團（００１１２）發盈喜，預期截至６月３０日止中期
淨溢利較去年同期５﹒７７億元顯著減少。
純利下跌主因租金收入減少及投資物業公平值減少，但行政支出和財務費用減少抵銷部分影
響。（ｗｈ）
23/08/2019 07:59
【企業盈警】勒泰集團（００１１２）料中期淨溢利顯著減少
《經濟通通訊社２３日專訊》勒泰集團（００１１２）發盈喜，預期截至６月３０日止中期
淨溢利較去年同期５﹒７７億元顯著減少。
純利下跌主因租金收入減少及投資物業公平值減少，但行政支出和財務費用減少抵銷部分影
響。（ｗｈ）
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