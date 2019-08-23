【企業盈警】勒泰集團（００１１２）料中期淨溢利顯著減少

《經濟通通訊社２３日專訊》勒泰集團（００１１２）發盈喜，預期截至６月３０日止中期

淨溢利較去年同期５﹒７７億元顯著減少。

純利下跌主因租金收入減少及投資物業公平值減少，但行政支出和財務費用減少抵銷部分影

響。（ｗｈ）

