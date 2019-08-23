【企業盈警】標準資源（０００９１）料中期虧損３﹒１億元

《經濟通通訊社２３日專訊》標準資源（０００９１）發盈警，預期截至６月３０日止中期

虧損約３﹒１億元，比去年同期虧損約７２００萬元大幅增加。

有關虧損增加主因於安徽省之煤層氣業務的產品分成合同減值虧損所致，但所發行可換股票

據內含衍生工具公平值變動收益顯著增加扺銷部分影響。（ｗｈ）

