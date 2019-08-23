【企業盈警】益華控股（０２２１３）料中期錄重大虧損

《經濟通通訊社２３日專訊》益華控股（０２２１３）發盈警，預期截至６月３０日止中期

將會錄得重大虧損，而去年同期純利５６８萬元人民幣。

預期虧損主因物業發展業務收入大幅減少、強制採用香港財務報告準則第１６號「租賃」導

致更改會計政策，加上百貨店及超市業務之收入有所減少。

該集團預期於下周四（２９日）公布業績。（ｗｈ）

