《經濟通通訊社２３日專訊》益華控股（０２２１３）發盈警，預期截至６月３０日止中期
將會錄得重大虧損，而去年同期純利５６８萬元人民幣。
預期虧損主因物業發展業務收入大幅減少、強制採用香港財務報告準則第１６號「租賃」導
致更改會計政策，加上百貨店及超市業務之收入有所減少。
該集團預期於下周四（２９日）公布業績。（ｗｈ）
23/08/2019 07:59
【企業盈警】益華控股（０２２１３）料中期錄重大虧損
《經濟通通訊社２３日專訊》益華控股（０２２１３）發盈警，預期截至６月３０日止中期
將會錄得重大虧損，而去年同期純利５６８萬元人民幣。
預期虧損主因物業發展業務收入大幅減少、強制採用香港財務報告準則第１６號「租賃」導
致更改會計政策，加上百貨店及超市業務之收入有所減少。
該集團預期於下周四（２９日）公布業績。（ｗｈ）
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