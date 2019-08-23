《經濟通通訊社２３日專訊》黃河實業（００３１８）發盈警，預計截至４月３０日年度溢
利較去年度溢利３８７７萬元下降。
溢利下跌主因公平值變動導致未實現收益，因今年投資物業組合增長約１５００萬元，較去
年約３６００萬元為低。
該集團預期於今日舉行的董事會會議後公布業績。（ｗｈ）
23/08/2019 08:00
【企業盈警】黃河實業（００３１８）料全年溢利下降
《經濟通通訊社２３日專訊》黃河實業（００３１８）發盈警，預計截至４月３０日年度溢
利較去年度溢利３８７７萬元下降。
溢利下跌主因公平值變動導致未實現收益，因今年投資物業組合增長約１５００萬元，較去
年約３６００萬元為低。
該集團預期於今日舉行的董事會會議後公布業績。（ｗｈ）
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