【企業盈警】黃河實業（００３１８）料全年溢利下降

《經濟通通訊社２３日專訊》黃河實業（００３１８）發盈警，預計截至４月３０日年度溢

利較去年度溢利３８７７萬元下降。

溢利下跌主因公平值變動導致未實現收益，因今年投資物業組合增長約１５００萬元，較去

年約３６００萬元為低。

該集團預期於今日舉行的董事會會議後公布業績。（ｗｈ）

