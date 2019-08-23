利邦（００８９１）中期轉賺７６６０萬元，不派股息

《經濟通通訊社２３日專訊》利邦（００８９１）公布，截至６月３０日止中期純利約

７６６０萬元，去年同期虧損約１﹒９７億元，每股盈利益２﹒１仙，不派中期息。

期內，核心經營轉虧為盈，溢利約１﹒１２億元，而收入約１０﹒２９億元，按年升

１５﹒６４％，因批發業務收入按年大增至２﹒８８億元。該集團指，北京如意時尚投資成為其

控股股東後，對優化和重組策略起推動作用，並已完成大部分精簡行動，其中內地、港澳和台灣

分別關閉１１間、４間和２間門市。（ｗｈ）



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