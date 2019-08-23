《經濟通通訊社２３日專訊》廣州基金國際控股（０１３６７）繼公布截至６月３０日止中
期錄虧損外，經對上半年未經審核綜合管理帳目及初步評估，將自正常營運錄得中期公司權益持
有人應佔虧損至少３５００萬元，而去年同期虧損約６８００萬元。
該集團指虧損預期減少主因行政開支及融資成本減少。
該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
23/08/2019 08:01
【企業盈警】廣州基金（０１３６７）料中期虧損至少３５００萬元
《經濟通通訊社２３日專訊》廣州基金國際控股（０１３６７）繼公布截至６月３０日止中
期錄虧損外，經對上半年未經審核綜合管理帳目及初步評估，將自正常營運錄得中期公司權益持
有人應佔虧損至少３５００萬元，而去年同期虧損約６８００萬元。
該集團指虧損預期減少主因行政開支及融資成本減少。
該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
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