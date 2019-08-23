【企業盈警】廣州基金（０１３６７）料中期虧損至少３５００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》廣州基金國際控股（０１３６７）繼公布截至６月３０日止中

期錄虧損外，經對上半年未經審核綜合管理帳目及初步評估，將自正常營運錄得中期公司權益持

有人應佔虧損至少３５００萬元，而去年同期虧損約６８００萬元。

該集團指虧損預期減少主因行政開支及融資成本減少。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

