《經濟通通訊社２３日專訊》蠟筆小新食品（０１２６２）發盈警，預期截至６月３０日止
中期虧損淨額較去年同期虧損淨額５２７０萬元人民幣減少約８０％，即約１０５４萬元人民幣
。
有關虧損減少主因已於去年停止生產多數低毛利產品而導致毛利率上升，加上廣告及推廣開
支減少。
該集團指將於下周五（３０日）公布業績。（ｗｈ）
23/08/2019 08:01
【企業盈警】蠟筆小新食品（０１２６２）料中期虧損減８０％
《經濟通通訊社２３日專訊》蠟筆小新食品（０１２６２）發盈警，預期截至６月３０日止
中期虧損淨額較去年同期虧損淨額５２７０萬元人民幣減少約８０％，即約１０５４萬元人民幣
。
有關虧損減少主因已於去年停止生產多數低毛利產品而導致毛利率上升，加上廣告及推廣開
支減少。
該集團指將於下周五（３０日）公布業績。（ｗｈ）
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