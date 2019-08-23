蒙焦煤企（００９７５）中期純利升近６０％，不派股息

《經濟通通訊社２３日專訊》蒙焦煤企（００９７５）公布，截至６月３０日止中期純利

４７１０萬元（美元．下同），按年升約５９﹒６６％，每股盈利０﹒４６美仙，不派中期息。

期內，銷售約２５０萬噸煤炭產品，總收益約３﹒２６億元，較去年同期增加１９﹒６％

，期內以平均售價每噸１４７元售約２００萬噸洗選硬焦煤，均較去年同期上升，令毛利升

２０﹒１％至約１﹒３億元。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

