《經濟通通訊社２３日專訊》蒙焦煤企（００９７５）公布，截至６月３０日止中期純利
４７１０萬元（美元．下同），按年升約５９﹒６６％，每股盈利０﹒４６美仙，不派中期息。
期內，銷售約２５０萬噸煤炭產品，總收益約３﹒２６億元，較去年同期增加１９﹒６％
，期內以平均售價每噸１４７元售約２００萬噸洗選硬焦煤，均較去年同期上升，令毛利升
２０﹒１％至約１﹒３億元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
23/08/2019 08:01
蒙焦煤企（００９７５）中期純利升近６０％，不派股息
《經濟通通訊社２３日專訊》蒙焦煤企（００９７５）公布，截至６月３０日止中期純利
４７１０萬元（美元．下同），按年升約５９﹒６６％，每股盈利０﹒４６美仙，不派中期息。
期內，銷售約２５０萬噸煤炭產品，總收益約３﹒２６億元，較去年同期增加１９﹒６％
，期內以平均售價每噸１４７元售約２００萬噸洗選硬焦煤，均較去年同期上升，令毛利升
２０﹒１％至約１﹒３億元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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