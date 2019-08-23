【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２９億，買建行舜宇騰訊沽敏實三生製藥

《經濟通通訊社２３日專訊》港股周四窄幅高開２點，惟升幅僅最多擴至１８點，隨著本地

地產股因香港政局不穩再度受壓，加上人民幣跌勢擴大，離岸及在岸匯價均失守７﹒０８，港股

下午開市後不久即跌穿二萬六關，最多曾跌２９２點，低見２５９７７點，全日收跌２２１點或

０﹒８４％，報２６０４８點。



＊北水穩定流入＊



按額度計算，北水全日淨流入２９﹒３８億元人民幣，與上日持平。北水淨買入最多的個股

依次是建行（００９３９）、舜宇（０２３８２）及騰訊（００７００）；淨賣出最多的依次是

敏實集團（００４２５）、三生製藥（０１５３０）及融創（０１９１８）。

主板成交７８４﹒０５億元，按日增加４﹒４％，其中港股通成交９７﹒９２億元，佔總成

交１２﹒５％。



＊敏實、三生製藥績後北水撤出＊



建行繼續成為北水買入最多個股，淨流入８﹒６億元，舜宇獲１﹒８億元北水流入，１﹒５

億元北水流入騰訊。

敏實集團上半年純利８﹒９４億元，按年減少９﹒３％，惟績後仍獲大行看好，花旗及富瑞

維持「買入」評級，全日股價大漲１８﹒７％，但１﹒１億元北水趁勢流出；三生製藥半年盈利

按年減少３７﹒５％，周四股價跌４﹒９％，５５４２萬元南下資金流出。３５７１萬元北水流

出融創。（ｅｙ）

