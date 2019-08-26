《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５６２８．９０ 跌 ６２３．３４點╱２．３７％
標普５００ ２８４７．１１ 跌 ７５．８４點╱２．５９％
納斯達克 ７７５１．７７ 跌 ２３９．６２點╱３．００％
倫敦富時１００ ７０９４．９８ 跌 ３３．２０點╱０．４７％
法蘭克福ＤＡＸ １１６１１．５１ 跌 １３５．５３點╱１．１５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３２６．８７ 跌 ６１．３８點╱１．１４％
﹡香港時間７：４８ａｍ美元兌日圓１０４．９４，歐元兌美元１．１１１４
26/08/2019 07:49
《日出而作》美對華加徵關稅，道指瀉６２３點，金價反彈逾１％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５６２８．９０ 跌 ６２３．３４點╱２．３７％
標普５００ ２８４７．１１ 跌 ７５．８４點╱２．５９％
納斯達克 ７７５１．７７ 跌 ２３９．６２點╱３．００％
倫敦富時１００ ７０９４．９８ 跌 ３３．２０點╱０．４７％
法蘭克福ＤＡＸ １１６１１．５１ 跌 １３５．５３點╱１．１５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３２６．８７ 跌 ６１．３８點╱１．１４％
﹡香港時間７：４８ａｍ美元兌日圓１０４．９４，歐元兌美元１．１１１４
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