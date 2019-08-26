《牛熊志選－陳其志》資金趁調整吸納，留意騰訊購１９４９４

《牛熊志選》恆指上周主要橫盤整固，上周初跟隨外圍顯著反彈，重返２６０００點上方，

但隨後欠缺持續動力，只能圍繞於該關口窄幅爭持。大市交投清淡，業績期臨近尾聲，月底最後

一周收漲，已難以挽回８月跌勢。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（２２日）過去５個交易

日，恆指牛證合共錄得約７６１０萬元資金淨流出，恆指熊證則累計約１﹒２８億元資金淨流入

，資金趁大市反彈部署熊證淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證主要在收回價

２５５００點至２５９５０點之間，累計相當約２６４６張期指合約。熊證條款亦相對貼價，在

收回價２６３００點至２６７００點之間，約２０７６張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅下跌２﹒１個波幅點至１７﹒３％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅下跌２﹒２個

波幅點至１７﹒４％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下跌

１﹒９個波幅點至１６﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌０﹒５個波幅點至

２２﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌２﹒５個波幅點至２４﹒８％；中移動

（００９４１）的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至２０％；平保（０２３１８）的引伸波幅下跌

０﹒７個波幅點至２１﹒４％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌１﹒３個波幅點至

２５﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅下跌２﹒８個波幅點至１８﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下跌３個波幅點至１８﹒８％；中石油（００８５７）的引伸波幅下

跌２個波幅點至２２﹒５％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌２﹒７個波幅點至２７％；

Ａ中（０２８２３）的引伸波幅下跌１﹒４個波幅點至２０﹒５％。

個股方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約４１３０萬元資金淨流入

部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使價約３６４

元至３７０元附近的中期價外條款，實際槓桿約１０倍；牛證方面，資金留意收回價３１９元至

３２３元之間的較貼價條款，收回距離約４％之內，槓桿約２０倍。技術上，騰訊股價於業績公

布後乏力反彈，近日於３３０元附近窄幅整固，料仍有機會往下尋找支持，策略上以候低部署反

彈為主。如看好騰訊，可留意中期價外認購證１９４９４，行使價３７０﹒２２元，今年１２月

尾到期，實際槓桿約１０倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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