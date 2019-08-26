《一周攻略－周進略》全球悲觀夾擊，港股弱勢仍在

《一周攻略》全球金融市場繼續受悲觀因素夾擊，不是一兩個因素，而是同時間多個因素在

互動。最明顯的是，上周有美國聯儲局在７月份的議息會議記錄，之後有周末的央行行長會議，

而期間，又有特朗普不停在社交媒體發文，樂此不疲，一時說要跟丹麥買起格陵蘭，一時說中美

的貿易，還有其美國本土的事，不一而足。



＊無法互相抵銷的便不是隨機震盪＊



說起來，對於投資者的押注，表面上，央行的決策是最主線大趨勢，而特朗普的發文像隨機

震盪。然而，實體上，所謂隨機，並不真正隨機，儘管其傾向一時一樣，正是五時花六時變，花

樣多多，反口覆舌，反覆無常，但真正重大問題，看不出其言行真的完全隨機，可以互相完全抵

銷。

這就麻煩透頂了，可不是嗎？如果可以互相抵銷，那還好辦，主線的大趨勢不受影響，大家

只是偶爾的應酬一下，有時應酬多一點，有時應酬少一點，但總的來說，大勢無礙。



＊特朗普言行不定，影響儲局決策＊



然而，如今卻是，其言行的不穩定性，令貿易不明朗，繼續有可能影響全球經濟增長放緩，

有些地方甚至衰退，但最終，起碼在原則上，美聯儲只有影響到美國經濟前景，才會出手。

這可有趣了，一如大家所知，最近的一次議息，局內投票的取態並不一致，有反對票的，７

月份的議息會議記錄顯示，正是有兩位認為，沒有需要減息。顯然，數據並不足以支持減息。



＊小心美聯儲局９月份硬是不減息＊



那麼，支持減息的是甚麼理據呢？那就是外界一直明白的，所謂買保險式的先行減息，避免

之後經濟有下行壓力云云。如今看來，這一著棋，其實對於整體事態無助，因為外界期望的更多

，希望是一連串的減息，不是所謂周期中期調節僅此一次的減息，只要不符合期望，投資者以腳

投票的取態很清楚，資金繼續由股市流出，投入債市，債息走低，金價在突破後在高位整固，

ＶＩＸ偶有急升急跌，但要重回之前相對平穩的情況，恐怕不是短期間的事。

對於港股，這樣最無奈。一來，全球貿易格局轉變，香港無力改變任何事，港股自然弱勢。

二來，如果之後是一連串減息還好，但若美聯儲礙於面子，硬要９月不減息，並市場預期逆之，

則市場震盪不可小看。



＊恆指二萬五暫見支持，仍持盈保泰＊



際此，仍是持盈保泰為上，雖云港股恆指每到二萬五，似乎有一定支持，但論個股板塊，是

否真的有力，大家可以很容易得知，成交如何，波幅如何，市場氣氛如何，都不是一時三刻可以

改變的。

果如是，就算特朗普沒有之前的不斷出口術要求減息，只要數據逐漸反映經濟轉差，美聯儲

順著市場心意去做，也其實就是順著特朗普了，畢竟他也是看著美股如何，每立即發文的！



＊組合比重分配好，押注合風險回報＊



如此一來，港股投資者豈有不為這隨機即興的表演者而心煩呢！

其實也不必心煩，只要在投資組合的比重分配好，押注佔比符合本身風險回報要求，有合理

的時間去讓企業做出成績，有持貨能力，長遠股市向好的本質不變，這是多年來的歷史數據可以

作證的。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

