  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2019 10:12

《套期保值－蕭猷華》恒指料下試２５０００點

　　《套期保值》中國商務部將７５０億美元美國貨品加徵報復性關稅後，美國總統特朗普隨即
反擊，宣布９月１日起，向中國入口的３０００億美元貨品徵收關稅，由１０％調升至１５％；
而１０月１日起，將中國入口的２５００億美元貨品，由２５％調升至３０％。美股上周五
（２３日）急挫，道指下跌６３３點，恆指夜期亦急跌６２３點至２５４８０點，低水６９９點

　　特朗普瘋癲了，他太看低了中國，自以為升級貿戰不會對美國經濟帶來影響，今次特朗普的
豪賭，把美國經濟「曬冷」作為賭注，一旦美國經濟衰退（美國債息已倒掛），他不但不能連任
，甚至有坐牢風險（通俄門、妨礙司法公正等），美國民主黨不會放過他。
　　中國人大多有儲蓄習慣，面對逆境忍耐力強；美國人則先使未來錢。中國領導已多番表明
「不想打，但亦不怕打」立場。美國多個商會已表示反對特朗普升級貿戰，支持特朗普的民意已
接近臨界點，處境非常危險。相反，北京早已看穿特朗普底牌，中國還有很多刺激經濟措施、增
加內需、人民幣貶值等，減低貿易戰影響，中國今次終於佔上風了！
　　受貿易戰升級影響，人民幣兌美元急挫，料內地Ａ股早盤將顯著受壓。加上本港受社會抗爭
事件影響，料恆指今日跌幅顯著，或出現過千點跌幅，恆指料下試２５０００點。
《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
國際動態26/08/2019
約翰遜傳研究 國會休會5周 免脫歐再延期
生財有道23/08/2019
【嚟緊炒D乜】深圳概念＋科技股估值 彩生活股價有望大幅反彈
中國故事23/08/2019
【不眠商機】深圳、廣州、珠海之大灣區「夜遊」好去處
接通華為23/08/2019
【#跨硬件#跨平台】EMUI 10打造華為全場景的新視角
FOCUS23/08/2019
【FOCUS】「倒掛」致美按揭怪象 港樓氣氛愈顯怪異
生財有道23/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股下周上升機會大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金