《套期保值－蕭猷華》恒指料下試２５０００點

《套期保值》中國商務部將７５０億美元美國貨品加徵報復性關稅後，美國總統特朗普隨即

反擊，宣布９月１日起，向中國入口的３０００億美元貨品徵收關稅，由１０％調升至１５％；

而１０月１日起，將中國入口的２５００億美元貨品，由２５％調升至３０％。美股上周五

（２３日）急挫，道指下跌６３３點，恆指夜期亦急跌６２３點至２５４８０點，低水６９９點

。

特朗普瘋癲了，他太看低了中國，自以為升級貿戰不會對美國經濟帶來影響，今次特朗普的

豪賭，把美國經濟「曬冷」作為賭注，一旦美國經濟衰退（美國債息已倒掛），他不但不能連任

，甚至有坐牢風險（通俄門、妨礙司法公正等），美國民主黨不會放過他。

中國人大多有儲蓄習慣，面對逆境忍耐力強；美國人則先使未來錢。中國領導已多番表明

「不想打，但亦不怕打」立場。美國多個商會已表示反對特朗普升級貿戰，支持特朗普的民意已

接近臨界點，處境非常危險。相反，北京早已看穿特朗普底牌，中國還有很多刺激經濟措施、增

加內需、人民幣貶值等，減低貿易戰影響，中國今次終於佔上風了！

受貿易戰升級影響，人民幣兌美元急挫，料內地Ａ股早盤將顯著受壓。加上本港受社會抗爭

事件影響，料恆指今日跌幅顯著，或出現過千點跌幅，恆指料下試２５０００點。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

