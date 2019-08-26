【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２６日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，除息因素亦開始令恆指期貨

「低水」。港交所（００３８８）中期息３﹒７２元，將於明天（２７日）除淨。中石化

（００３８６）昨日公布派發中期息１２分人幣，以及申洲國際（０２３１３）今日中午公布業

績擬派中期０﹒９元，均於９月６日除淨。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資

應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

蒙焦煤企（００９７５） 十合一 ２６╱０８ － －

卡姆丹克（００７１２） 四合一 ２８╱０８ － －

新煮意 （０８１７９） 十合一 ０２╱０９ － －

五龍電動車（００７２９）二十合一 ０５╱０９ － －

中國天弓（００４２８） 一供二， １６╱０９ １８╱９－２４╱９ ２２╱１０

供股價２８仙

標準資源（０００９１） 五股送一份 ２３╱０９ ３１╱３－３０╱９ １７╱１０

２０２０年認股證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股（編號） 派息 除淨日期

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

萬洲國際（００２８８） 中期息５仙 ２６╱０８

港交所 （００３８８） 中期息３﹒７２元，可以股代息 ２７╱０８

電能實業（００００６） 中期息７７仙 ２９╱０８

中移動 （００９４１） 中期息１﹒５２７元 ２９╱０８

長江基建（０１０３８） 中期息６８仙 ３０╱０８

長和 （００００１） 中期息８７仙 ０２╱０９

中電控股（００００２） 第二期中期息６３仙 ０２╱０９

長實集團（０１１１３） 中期息５２仙 ０２╱０９

恆基地產（０００１２） 中期息５０仙 ０３╱０９

創科實業（００６６９） 中期息４５仙 ０３╱０９

太古 （０００１９） 中期息１﹒３５元 ０４╱０９

中國平安（０２３１８） 中期息８３﹒７８９９仙 ０４╱０９

中石化 （００３８６） 中期息１２分人幣 ０６╱０９

申洲國際（０２３１３） 中期息０﹒９元 ０６╱０９

友邦保險（０１２９９） 中期息３３﹒３仙 ０９╱０９

中華煤氣（００００３） 中期息１２仙 １０╱０９

恆隆地產（００１０１） 中期息１７仙 １０╱０９

瑞聲科技（０２０１８） 中期息４０仙 １１╱０９

碧桂園 （０２００７） 中期息２２﹒８７分人幣，可以股代息 １２╱０９

恆安國際（０１０４４） 中期息１元人幣 １６╱０９

中海外 （００６８８） 中期息４５仙 １７╱０９

銀河娛樂（０００２７） 特別股息４６仙 ２４╱０９

華潤置地（０１１０９） 中期息１４﹒４仙 ２５╱０９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｃ）

