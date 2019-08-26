【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２６日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，除息因素亦開始令恆指期貨
「低水」。港交所（００３８８）中期息３﹒７２元，將於明天（２７日）除淨。中石化
（００３８６）昨日公布派發中期息１２分人幣，以及申洲國際（０２３１３）今日中午公布業
績擬派中期０﹒９元，均於９月６日除淨。
上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資
應加以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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蒙焦煤企（００９７５） 十合一 ２６╱０８ － －
卡姆丹克（００７１２） 四合一 ２８╱０８ － －
新煮意 （０８１７９） 十合一 ０２╱０９ － －
五龍電動車（００７２９）二十合一 ０５╱０９ － －
中國天弓（００４２８） 一供二， １６╱０９ １８╱９－２４╱９ ２２╱１０
供股價２８仙
標準資源（０００９１） 五股送一份 ２３╱０９ ３１╱３－３０╱９ １７╱１０
２０２０年認股證
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股（編號） 派息 除淨日期
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萬洲國際（００２８８） 中期息５仙 ２６╱０８
港交所 （００３８８） 中期息３﹒７２元，可以股代息 ２７╱０８
電能實業（００００６） 中期息７７仙 ２９╱０８
中移動 （００９４１） 中期息１﹒５２７元 ２９╱０８
長江基建（０１０３８） 中期息６８仙 ３０╱０８
長和 （００００１） 中期息８７仙 ０２╱０９
中電控股（００００２） 第二期中期息６３仙 ０２╱０９
長實集團（０１１１３） 中期息５２仙 ０２╱０９
恆基地產（０００１２） 中期息５０仙 ０３╱０９
創科實業（００６６９） 中期息４５仙 ０３╱０９
太古 （０００１９） 中期息１﹒３５元 ０４╱０９
中國平安（０２３１８） 中期息８３﹒７８９９仙 ０４╱０９
中石化 （００３８６） 中期息１２分人幣 ０６╱０９
申洲國際（０２３１３） 中期息０﹒９元 ０６╱０９
友邦保險（０１２９９） 中期息３３﹒３仙 ０９╱０９
中華煤氣（００００３） 中期息１２仙 １０╱０９
恆隆地產（００１０１） 中期息１７仙 １０╱０９
瑞聲科技（０２０１８） 中期息４０仙 １１╱０９
碧桂園 （０２００７） 中期息２２﹒８７分人幣，可以股代息 １２╱０９
恆安國際（０１０４４） 中期息１元人幣 １６╱０９
中海外 （００６８８） 中期息４５仙 １７╱０９
銀河娛樂（０００２７） 特別股息４６仙 ２４╱０９
華潤置地（０１１０９） 中期息１４﹒４仙 ２５╱０９
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（ｅｃ）