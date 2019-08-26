【企業盈警】中國星集團料中期盈轉虧損一千萬至二千萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》中國星集團（００３２６）預期截至２０１９年６月底止六個

月錄得虧損約１０００萬元至２０００萬元，上年同期溢利１０﹒７５億元。期內由盈轉虧，主

要期內並無去年同期出售酒店及博彩服務經營業務所確認之已終止經營業務溢利１４﹒５９億元

，及期內確認金融資產公平價值變動所產生之虧損約２９００萬元，較去年同期３﹒６２億元顯

著減少。

集團預期將於８月３０日刊發業績。（ｅｃ）

