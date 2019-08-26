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即市新聞

26/08/2019 09:05

《專家之言－葉尚志》Ａ股連升兩周初現突破，中資股獲支持帶動

　　《專家之言》港股上周五（２３日）跟隨Ａ股做好，但整體動力未見明顯增強，恆指漲了有
１３０多點，而大市成交量連續第四日不足８００億元，市況仍處於整理狀態，在重建穩定性的
過程中。市況表現分化，內房股和手機相關股出現回吐，而醫藥股、內險股以及燃氣股表現突出
。值得注意的是，權重指數股如港交所（００３８８）、友邦保險（０１２９９）及中國平安（
０２３１８），股價都已率先回企至２０日線以上，相信可增強大盤的維穩力度。而ＭＳＣＩ即
將於本周二（２７日）增納Ａ股權重因子，Ａ股能否在連升兩周後乘勢進一步上衝，是關注焦點
所在。

＊沽空比例跌至１６％以下＊

　　恆指表現反覆向好，但仍處於彈高後的整理狀態，在開盤初段曾一度下跌１０９點低見
２５９４０點，其後受到Ａ股帶動出現回升，而醫藥股、內險股以及燃氣股表現突出，其中，中
生製藥（０１１７７）、中國太保（０２６０１）、新奧能源（０２６８８）都創出了新高。恆
指收盤報２６１７９點，上升１３０點或０﹒５％。國指收盤報１０１９５點，上升７１點或０
﹒７１％。另外，港股主板成交金額有７４２億多元，而沽空金額有１１７﹒９億元，沽空比例
１５﹒８８％，是１４個交易日來首次跌回１６％以下。至於升跌股數比例７７４：８５０，日
內漲幅超過１０％的股票有３７隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２７隻。

＊國指率先初步企穩廿日線＊
　　　
　　走勢上，恆指仍處整理狀態，但是在權重指數股如港交所、友邦保險以及中國平安已率先回
企至２０日線以上的情況下，加上沽空比例首度回降至１６％以下，估計大盤的穩定性正在重建
增強。值得注意的是，中資股表現相對突出，國指已率先初步回企至２０日線１０１８４點以上
收盤，是７月２６日以來的首次。事實上，正如我們早前指出，Ａ股有逐步回好的趨勢跡象，相
信是對於中資股構成支持推動力的原因。
　　目前，Ａ股上綜指連升第二周至２８９７點收盤，初部向上突破了由４月下旬引伸下來的中
短期下降軌阻力，估計仍有進一步上試高位的機會。一方面，兩融餘額從五個月來的最低
８９３９億元人民幣，連升四日至周四的９１６５億元人民幣，累增了有２２６億元人民幣，顯
示資金有重新投入Ａ股的情況。另一方面，ＭＳＣＩ增納Ａ股權重因子也即將於周二正式生效，
估計可為Ａ股帶來２２０億美元的增量資金。至於富時羅素方面，也將於下月２３日進行第二階
段增納Ａ股的行動，把納入因子由５％提升到１５％。《第一上海首席策略師　葉尚志》

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