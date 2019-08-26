【企業盈警】偉祿集團（０１１９６）料中期跌８７％至４４００萬

《經濟通通訊社２６日專訊》偉祿集團（０１１９６）愛盈警，預期截至６月３０日止中期

純利４４００萬元，較去年同期純利跌８７％。

下跌主要由於自出售集團持有的上市證券投資產生虧損約８３００萬元；財務費用增加約１

﹒２億元；及匯兌收益淨額減少約１﹒５萬元，部分合併影響被集團投資物業的公平價值收益增

加約９１００萬元所抵銷。（ｊｔ）

