《經濟通通訊社２６日專訊》偉祿集團（０１１９６）愛盈警，預期截至６月３０日止中期
純利４４００萬元，較去年同期純利跌８７％。
下跌主要由於自出售集團持有的上市證券投資產生虧損約８３００萬元；財務費用增加約１
﹒２億元；及匯兌收益淨額減少約１﹒５萬元，部分合併影響被集團投資物業的公平價值收益增
加約９１００萬元所抵銷。（ｊｔ）
26/08/2019 09:47
【企業盈警】偉祿集團（０１１９６）料中期跌８７％至４４００萬
《經濟通通訊社２６日專訊》偉祿集團（０１１９６）愛盈警，預期截至６月３０日止中期
純利４４００萬元，較去年同期純利跌８７％。
下跌主要由於自出售集團持有的上市證券投資產生虧損約８３００萬元；財務費用增加約１
﹒２億元；及匯兌收益淨額減少約１﹒５萬元，部分合併影響被集團投資物業的公平價值收益增
加約９１００萬元所抵銷。（ｊｔ）
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