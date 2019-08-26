美中貿易關係再趨緊張，恒指大幅低開８５７點報２５３２２點

《經濟通通訊社２６日專訊》中美貿易關係再趨緊張，相互加徵闔稅，令到美股道指低收

６２３點。而美國總統特朗普出席Ｇ７峰會時候表示，會對中美貿易戰升級「再三考慮」，拖累

亞洲股市今早下挫，日經跌４８８點，首爾指數跌３１點。港股方面跟隨大幅裂口低開逾８５７

點，失守二萬六關口，其中貿易戰「風眼股」萬洲國際（００２８８）及舜宇光學

（０２３８２）低開逾７％，５０隻恆指成分現時無一倖免下跌。恆生指數開報２５３２２點，

跌８５７點或跌３﹒２７％，主板成交２０﹒７６億元。國企指數報９９０３點，跌２９１點或

跌２﹒８６％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌２﹒２８％，報５５﹒８元；港交所

（００３８８）跌３﹒８８％，報２４２﹒６元；騰訊（００７００）跌３﹒３５％，報３２３

元；中移動（００９４１）跌２﹒４％，報６５﹒２元；友邦保險（０１２９９）跌４﹒７６％

，報７４﹒０５元。



恆指十隻跌幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ６﹒０７元 跌７﹒４７％

舜宇光學（０２３８２） ９７﹒４５元 跌７﹒１９％

申洲國際（０２３１３） １０５﹒８０元 跌６﹒３７％

瑞聲科技（０２０１８） ３４﹒８０元 跌５﹒８２％

吉利汽車（００１７５） １１﹒２６元 跌５﹒７０％

石藥集團（０１０９３） １４﹒９０元 跌５﹒１０％

華潤置地（０１１０９） ３１﹒２０元 跌４﹒８８％

銀河娛樂（０００２７） ４７﹒０５元 跌４﹒８５％

友邦保險（０１２９９） ７４﹒０５元 跌４﹒７６％

碧桂園 （０２００７） ９﹒１５元 跌４﹒６９％

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（ｕｌ）

