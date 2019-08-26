  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2019 09:22

美中貿易關係再趨緊張，恒指大幅低開８５７點報２５３２２點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中美貿易關係再趨緊張，相互加徵闔稅，令到美股道指低收
６２３點。而美國總統特朗普出席Ｇ７峰會時候表示，會對中美貿易戰升級「再三考慮」，拖累
亞洲股市今早下挫，日經跌４８８點，首爾指數跌３１點。港股方面跟隨大幅裂口低開逾８５７
點，失守二萬六關口，其中貿易戰「風眼股」萬洲國際（００２８８）及舜宇光學
（０２３８２）低開逾７％，５０隻恆指成分現時無一倖免下跌。恆生指數開報２５３２２點，
跌８５７點或跌３﹒２７％，主板成交２０﹒７６億元。國企指數報９９０３點，跌２９１點或
跌２﹒８６％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌２﹒２８％，報５５﹒８元；港交所
（００３８８）跌３﹒８８％，報２４２﹒６元；騰訊（００７００）跌３﹒３５％，報３２３
元；中移動（００９４１）跌２﹒４％，報６５﹒２元；友邦保險（０１２９９）跌４﹒７６％
，報７４﹒０５元。

　　恆指十隻跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　６﹒０７元　　　跌７﹒４７％
　　舜宇光學（０２３８２）　　９７﹒４５元　　　跌７﹒１９％
　　申洲國際（０２３１３）　１０５﹒８０元　　　跌６﹒３７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　３４﹒８０元　　　跌５﹒８２％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒２６元　　　跌５﹒７０％
　　石藥集團（０１０９３）　　１４﹒９０元　　　跌５﹒１０％
　　華潤置地（０１１０９）　　３１﹒２０元　　　跌４﹒８８％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４７﹒０５元　　　跌４﹒８５％
　　友邦保險（０１２９９）　　７４﹒０５元　　　跌４﹒７６％
　　碧桂園　（０２００７）　　　９﹒１５元　　　跌４﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
國際動態26/08/2019
約翰遜傳研究 國會休會5周 免脫歐再延期
生財有道23/08/2019
【嚟緊炒D乜】深圳概念＋科技股估值 彩生活股價有望大幅反彈
中國故事23/08/2019
【不眠商機】深圳、廣州、珠海之大灣區「夜遊」好去處
接通華為23/08/2019
【#跨硬件#跨平台】EMUI 10打造華為全場景的新視角
FOCUS23/08/2019
【FOCUS】「倒掛」致美按揭怪象 港樓氣氛愈顯怪異
生財有道23/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股下周上升機會大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金