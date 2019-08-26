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即市新聞

26/08/2019 16:37

《盤後部署》終極死亡交叉將現，恒指失守二萬五關機會大

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中美貿易戰加劇，美國總統特朗普瞬即宣布將５５００億美元
中國商品的關稅再上調５％，呼籲美國企業將業務撤出中國，回應中國對７５０億美元的美國商
品徵收報復性關稅，拖累道指上周五（２３日）急瀉６２３點，亞洲股市今日表現低開低走，而
港股今早亦受拖累，一度跌逾９００點，貿易戰「風眼」股跌幅顯著，萬洲（００２８８）及創
科實業（００６６９）分別收跌逾６％及３％，而手機設備股亦再度受沽壓。最終恆指收報
２５６８０點，跌４９９點或跌１﹒９１％，主板成交１０４１﹒９１億元升４０﹒３３％。國
企指數報１００１３點，跌１８１點或跌１﹒７８％。
　　內地Ａ股亦受拖累低走，上證綜合指數報２８６３點，跌３３點或跌１﹒１７％；深證成分
指數報９２７０點，跌９２點或跌０﹒９８％。兩市合共成交４６１０﹒９９億元人民幣。
　
＊英國威脅拒交３９０億英鎊分手費＊

　　自英國首相約翰遜上台後，右翼思緒主導下令到英國「脫歐」情況更加嚴峻，約翰遜於周日
（２５日）表示，如果英國未能就「脫歐」達成協議，英國並不會支付３９０億英鎊的「分手費
」，約翰遜強調該費用並不是「英國欠下」，而英國仍有大量資金需要用在投資身上。但歐盟方
強調，就算最後「脫歐」仍無協議，但「分手費」是英方的義務，其中包括部分英國「脫歐」前
歐盟員工退休金的應繳款項。
　　Ｇ７峰會上雖然主力商討英國「脫歐」問題，但德國工業聯合會主席肯普夫則警告，如果
１０月底前出現「硬脫歐」，則會拖累德國經濟至零增長。他解釋，由於全球經濟目前存在較大
不確定性，特別以中美貿易戰及英國「脫歐」為重，目前德國企業訂單數亦明顯出現下滑，投資
規模亦逐步收縮，預計今年德國經濟增長不超過０﹒５％，假如實現「硬脫歐」，連鎖反應下將
令德國經濟增速降至零，因此歐盟必須審慎處理「脫歐」問題。
　
＊恆指５０天線準備跌穿２５０天線＊

　　隨著中美貿易戰持續，英國「硬脫歐」風險增加，再加上本港政局不穩，港股今日再度失守
二萬六關，並一度跌逾９００點低見２５２４９，目前恆指５０天線（約２７５４６）與２５０
天線（約２７４５９）正預備交叉，１４天ＲＳＩ處於跌勢下，港股再反覆下試低位亦不足為奇
。值得關注的是，當出現上述的５０天線跌穿２５０天線，即所謂的「終極死亡交叉」，港股或
有機會出現單日千點至數千點的跌幅，投資者目前可考慮加大淡倉力度，因目前港股再度失守二
萬五機會頗大。（ｕｌ）

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