《經濟通通訊社２６日專訊》上周五美中貿易戰突然升級，美股三大指數受壓，道指大瀉６
２３點。目前道指期貨仍然下挫，現跌２３２點或０﹒９％，標指及道指亦跌１％。
中國於周五突然宣布對７５０億美元的美國商品徵收報復性關稅的數小時後，特朗普亦宣布
對將約５５００億美元中國商品的關稅再上調５％，並要求美國企業撤離中國。（ｍｎ）
26/08/2019 08:40
【貿易開戰】投資者難消化貿易戰突然升級，道指期貨跌逾２百點
《經濟通通訊社２６日專訊》上周五美中貿易戰突然升級，美股三大指數受壓，道指大瀉６
２３點。目前道指期貨仍然下挫，現跌２３２點或０﹒９％，標指及道指亦跌１％。
中國於周五突然宣布對７５０億美元的美國商品徵收報復性關稅的數小時後，特朗普亦宣布
對將約５５００億美元中國商品的關稅再上調５％，並要求美國企業撤離中國。（ｍｎ）
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