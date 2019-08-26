【貿易開戰】投資者難消化貿易戰突然升級，道指期貨跌逾２百點

《經濟通通訊社２６日專訊》上周五美中貿易戰突然升級，美股三大指數受壓，道指大瀉６

２３點。目前道指期貨仍然下挫，現跌２３２點或０﹒９％，標指及道指亦跌１％。

中國於周五突然宣布對７５０億美元的美國商品徵收報復性關稅的數小時後，特朗普亦宣布

對將約５５００億美元中國商品的關稅再上調５％，並要求美國企業撤離中國。（ｍｎ）

