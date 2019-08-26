【朝鮮局勢】北韓周末試射兩枚短程彈道飛彈

《經濟通通訊社２６日專訊》南韓官員表示，北韓周六早上在東海岸發射兩枚短程彈道飛彈

，今次是平壤自７月２５日以來進行的第７次試射，亦是美韓聯合軍演結束以來的首次試射。

兩周前美國總統特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，收到金正恩的信件，金正恩在信中承諾，

一旦美韓結束聯合軍演，北韓就會停止武器試驗。（ｍｎ）

