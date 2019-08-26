《經濟通通訊社２６日專訊》英國首相約翰遜為美國總統特朗普稱兩國於１２個月內達成雙
邊貿易協議的言論降溫，稱時間相當緊逼，希望美國能給予更大的彈性。
特朗普表示，待英國脫離歐盟後，兩國將簽署規模史無前例大的貿易協議，認為約翰遜是帶
領英國脫歐的適合人選。（ｍｎ）
26/08/2019 11:59
【脫歐之後】特朗普冀１２個月與英達貿易協議，約翰遜稱時間緊逼
《經濟通通訊社２６日專訊》英國首相約翰遜為美國總統特朗普稱兩國於１２個月內達成雙
邊貿易協議的言論降溫，稱時間相當緊逼，希望美國能給予更大的彈性。
特朗普表示，待英國脫離歐盟後，兩國將簽署規模史無前例大的貿易協議，認為約翰遜是帶
領英國脫歐的適合人選。（ｍｎ）
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