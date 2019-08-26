【脫歐之後】特朗普冀１２個月與英達貿易協議，約翰遜稱時間緊逼

《經濟通通訊社２６日專訊》英國首相約翰遜為美國總統特朗普稱兩國於１２個月內達成雙

邊貿易協議的言論降溫，稱時間相當緊逼，希望美國能給予更大的彈性。

特朗普表示，待英國脫離歐盟後，兩國將簽署規模史無前例大的貿易協議，認為約翰遜是帶

領英國脫歐的適合人選。（ｍｎ）

