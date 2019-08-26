《經濟通通訊社２６日專訊》美國財長努欽在法國舉行的七國集團（Ｇ７）會議期間表示，
中國可以自由進入美國的市場及在美國投資，但美國未能在中國享有相同的待遇，如果中國同意
一個公平的關係，美國會立即簽署貿易協議。
美國總統特朗普周五宣布將２５００億美元中國商品的關稅，從１０月１日開始由２５％提
高到３０％，同時亦計劃對其餘３０００億美元中國商品的關稅從１０％提高至１５％。（ｍｎ
）
26/08/2019 14:35
【貿易開戰】努欽：若中國同意公平貿易關係，美國會立即簽署協議
《經濟通通訊社２６日專訊》美國財長努欽在法國舉行的七國集團（Ｇ７）會議期間表示，
中國可以自由進入美國的市場及在美國投資，但美國未能在中國享有相同的待遇，如果中國同意
一個公平的關係，美國會立即簽署貿易協議。
美國總統特朗普周五宣布將２５００億美元中國商品的關稅，從１０月１日開始由２５％提
高到３０％，同時亦計劃對其餘３０００億美元中國商品的關稅從１０％提高至１５％。（ｍｎ
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