【貿易開戰】特朗普：中國致電美方冀重新談判，料兩國可達成協議

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普表示，中國昨晚致電美國貿易談判代表，稱希

望重回談判桌，認為這對全球來說是一個非常積極的進展。

特朗普稱，美國將開始非常認真地與中國對話，預計雙方將很快開始談判，相信兩國或能達

成協議。（ｍｎ）

