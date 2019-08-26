《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普表示，中國昨晚致電美國貿易談判代表，稱希
望重回談判桌，美股期貨扭轉跌勢。
標普５００指數期貨於亞洲時段早市一度下跌１﹒６％，現倒升０﹒３％。道指現上漲０﹒
４％或１０１點，納指亦上漲０﹒７％。（ｍｎ）
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26/08/2019 15:19
【貿易開戰】特朗普稱中國致電希望重啟貿易談判，美股期貨倒升
《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普表示，中國昨晚致電美國貿易談判代表，稱希
望重回談判桌，美股期貨扭轉跌勢。
標普５００指數期貨於亞洲時段早市一度下跌１﹒６％，現倒升０﹒３％。道指現上漲０﹒
４％或１０１點，納指亦上漲０﹒７％。（ｍｎ）
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