《窩輪豪情－梁業豪》５浪正在運行中的機會較大

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為消費品製造業

、工業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為美團點評

（０３６９０）、華潤啤酒（００２９１）與中國生物製藥（０１１７７），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則

宜首選中信股份（００２６７）、中國光大（００２５７）與中海油（００８８３）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費品製造業、工業與電訊業。此外，恆

生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為美團點評、中國生物製藥與石藥集

團（０１０９３），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權

證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中海油、中信股份與恆安國際（０１０４４）。

指數期貨大幅裂口低開後，只略呈反彈。日線圖形勢開始轉弱，即市圖形勢則屬顯著向淡。

淡友大戶現完全控制了大局，本月１５日低位不容被跌越；否則，短期新升浪已經展開的數浪方

式（成為事實的機會不大）便遭否定，我們應假設５浪下跌過程應在運行中。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

