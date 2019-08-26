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即市新聞

26/08/2019 11:03

《窩輪豪情－梁業豪》５浪正在運行中的機會較大

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為消費品製造業
、工業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為美團點評
（０３６９０）、華潤啤酒（００２９１）與中國生物製藥（０１１７７），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則
宜首選中信股份（００２６７）、中國光大（００２５７）與中海油（００８８３）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費品製造業、工業與電訊業。此外，恆
生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為美團點評、中國生物製藥與石藥集
團（０１０９３），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權
證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中海油、中信股份與恆安國際（０１０４４）。
　　指數期貨大幅裂口低開後，只略呈反彈。日線圖形勢開始轉弱，即市圖形勢則屬顯著向淡。
淡友大戶現完全控制了大局，本月１５日低位不容被跌越；否則，短期新升浪已經展開的數浪方
式（成為事實的機會不大）便遭否定，我們應假設５浪下跌過程應在運行中。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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