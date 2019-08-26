《談國論企－黎偉成》中國須長期全面還擊美政經貿戰

《談國論企》中國國務院關稅稅則委員會於２０１９年８月２３日，就美國未改要分別在９

月及１２月對華輸美未加徵關稅的商品加稅劣行，公布被動作出的反制措施，便見特朗普迅即表

示會提升對華已加徵和未力徵關稅的商品稅率，更野蠻地要美企撤出中國市場，和視中國領導人

為「敵人」，充分暴露其霸道劣性復闢美帝國霸權主義。中國今後要迎戰的不僅是美掀貿戰，更

是長期全面還擊以特廝為代表的對華政治、經貿甚至軍事侵略戰。



＊居然在短淺時間由尚是「朋友」迅轉為敵人＊



我相信中美關係今後只會是不斷惡化，理由為特朗普上台後便不斷對華挑起的種種仇恨式的

攻奸、打擊，甚至越來越多、廣泛、全面和瘋狂的對華大打經貿戰，而最新劣行乃（一）中國國

務院關稅稅則委員會在８月２３日，有見美國於８月１５日已公布對華輸美尚未加徵的３０００

億美元商品加徵１０％關稅，未有任何正面和良性「迴轉」之意，也就不得不在美方「落實」劣

「策」之前的９日作出被動式的反制，但特朗普的即時超級劣質反應是要對已加徵和擬新增加徵

的關稅稅率，作不同程度的提升，即：在主動對華進行全面貿易戰的同時，還把「火力」升級。

由是中國千萬不要稍一客氣，亦須對特廝瘋舉作出反瘋的制衡甚至還擊，否則「老瘋子」（此為

朝鮮最高領導人金正恩之曾言，我欣賞，並簡單直接稱之為「特瘋」）會更瘋！

尤其是中國此番所採取的反制措施，相對溫和：被動式加徵美輸華所涉７５０億美元商品的

同時，國務院關稅稅則委員會的公告還十分明確地表示（１）７５０億美元商品清單中，經審核

確定的排除商品，按排除辦法，不加徵關稅；（２）未納入前兩批可申請排除範圍的商品，將納

入第三批可申請排除的範圍；和（３）恢復加徵關稅的汽車及零部件商品，將納入第三批可申請

排除的範圍。

此見中國不想打貿戰，但特廝單方主動挑起和不斷升級，不反制、不還擊，不成，此因（二

）特朗普的言而無信、出爾反爾、絕無廉恥等「天生」惡思劣行，可盡露於對美國內、外之人和

事，而對華經貿的最新劣行，當然是在完完全全違背習特於６月２９日，於日本大阪會晤所表「

暫不再對華商品加徵新關稅」的「承諾」。但中美於７月３０日在上海舉行的第１２輪經貿磋商

後，有意在９月在華盛頓作新一輪磋商，但特廝居然在８月１日在Ｔｗｉｔｔｅｒ突「威脅

」要對華輸美未加徵關稅的３０００億美元加徵，而美國相關部門於８月１５日公布「清單」，

中國於此之９日後作出反制回應，乃因特廝失諾強行單邊加大加徵力度劣行之使然，亦足見中方

的反制相當克制和屬逼不得已之舉。

特廝就所謂「美國優先「惡思劣想而對華屢屢主動「施壓「，乃中美多番舉行經貿磋商始終

無法處理好和解決到重大分歧與矛盾之因。尤其是此廝居然在中國剛公告會採取被動式反制措施

的同時，便惡狠狠地即表會把對華輸美加徵和未加徵的關稅稅率提升，兩國又有何再作經貿磋商

的餘地？



＊特廝會全面打政治牌包括擴港動亂以反華＊



更瘋且狂者，為（三）特朗普更瘋狂地在Ｔｗｉｔｔｅｒ叫囂美國企業「要撤出中國市場」

，和「即時開始尋找中國以外的地方營商」，肯定是受到中國終於被逼在８月２３日出招反制的

「刺激」，氣沖沖的不顧後果和絕對不理美國企業、美國人民利益的劣性惡言。中國是全球最大

的進口國，消費市場相當龐大和有深遠的擴展空間，為包括美國在內的環球企業和投資者皆力爭

開拓、發展和積極爭取可以是相當豐厚商業利益的巨大商業泉源，由是美國一眾主要商會、協會

對特朗普沒有法律效應的「下令」，紛表反對，足證特廝行徑在美國國內越來越不得人心。此該

為其競選連任的一個很大的計時炸彈。

必須指出者，為（四）特廝於８月２３日居然把聯邦儲備局主席鮑威爾與中國領導人同列為

「敵人」，並狂態畢呈地說甚麼「唯一的問題是誰是更大的敵人？」此一「問號」肯定是多餘的

，因鮑威爾是美國央行首腦，特廝或會採取任何明的、暗的污劣做法幹掉「心中刺」，根本就不

可配以「敵人」而言，只是特的其中一個「極不喜歡的人物」，所以「敵人」便肯定是中國領導

人；由前不久之「朋友」，到習特會晤之時尚表「對中國沒有敵意」，如今已是「敵人」，更狂

妄地胡言亂語「專門是對付中國」的「天選之子」。「天」有對特廝說過話嗎？「天」有「意旨

」要「對付中國」嗎？此可印證我多番狠批此廝妄自「尊大」而為「現代希特拉」之言非虛。

我要重申「特瘋」肯定是狠狠地從全方位「打擊」中國之見：（五）間、直接地在港、台問

題「弄點文章」，而（１）對台售武，不足一笑，因這是螳臂擋車，難以力阻兩岸最終統一的歷

史巨輪。但（２）香港之「顏色革命」，中國一定要狠狠回應，因香港所面對的問題，是中國內

政，而這又是美國劣輩層層以財加策所幕後策動所生暴動，必須狠狠嚴壓，不需要對美國有少許

「讓步」，更且要把平香港現時之亂和回復香港應有安定繁榮作為中美經貿磋商達協的其中談判

條件（當然不是協議條文內容）此為我將晉七十不惑之年長者之淺見。

由「特瘋」破口而出地「自命「作為」專門對付中國「之「天選之子」，更明言把中國領導

人視作為「敵人」，誰都不會對此廝惡思劣行稍一鬆懈，狠狠打擊之，使之成為難以連任之「天

選之子」！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

