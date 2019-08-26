《異動股》瑞聲挫近６％創約四年低，遭富瑞削兩成九目標

《經濟通通訊社２６日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價低開５﹒８２％，報３４﹒８元

，盤中低見３４﹒５元，創約四年新低；成交約９萬股，涉資３０６萬元。

富瑞最新報告指，由於ｉＰｈｏｎｅ需求疲弱，瑞聲第三季盈利表現料會繼續受壓，目標價

由５６元降至４０元，評級由買入降至持有。

現時，恆生指數報２５３２２，下跌８５７點或下跌３﹒２７％，主板成交２０﹒７６億元

。國企指數報９９０３，下跌２９１點或下跌２﹒８６％。

上證綜指報２８５１，下跌４６點或下跌１﹒６０％，成交３７﹒８０億元人民幣。

深成指報９１８１，下跌１８０點或下跌１﹒９３％，成交５１﹒１２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １０﹒２０元 下跌３﹒４１％

華顯光電 （００３３４） ０﹒４６元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒５５元 下跌５﹒１７％

信利國際 （００７３２） １﹒０２元 無升跌

高偉電子 （０１４１５） １﹒２４元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ６﹒８６元 下跌７﹒４２％

富智康集團（０２０３８） ０﹒９２元 下跌２﹒１３％

舜宇光學 （０２３８２） ９７﹒４５元 下跌７﹒１９％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒２７元 下跌４﹒６６％

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