《異動股》中美貿戰升溫，萬洲挫逾７％穿十天線暫領跌藍籌

《經濟通通訊社２６日專訊》上周五美中貿易戰突然升級，萬洲（００２８８）現價跌

７﹒４７％，報６﹒０７元，穿十天線（約６﹒４３２元），暫跌幅最大藍籌；成交約１４９６

萬股，涉資９７１５萬元。

美國白宮稱，總統特朗普後悔上周沒有將對中國商品的關稅提到更高，不過特朗普暗示他不

打算要求美國企業撤離中國。

在中國宣布對７５０億美元的美國商品徵收報復性關稅數小時後，特朗普亦宣布對將約

５５００億美元中國商品的關稅再上調５％，並要求美國企業撤離中國。

現時，恆生指數報２５３２２，跌８５７點或跌３﹒２７％，主板成交２０﹒７６億元。國

企指數報９９０３，跌２９１點或跌２﹒８６％。

上證綜合指數報２８５１，跌４６﹒４１點或跌１﹒６０％，成交３７﹒８０億元人民幣。

深證成份指數報９１８１，跌１８０點或跌１﹒９３％，成交５１﹒１２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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卜蜂國際（０００４３） ０﹒６８０元 跌１﹒４５％

雨潤食品（０１０６８） １﹒０４０元 無升跌

中糧肉食（０１６１０） ２﹒５００元 跌１﹒１９％

普甜食品（０１６９９） ０﹒２６５元 無升跌

惠生國際（０１３４０） ０﹒１２０元 無升跌

大成食品（０３９９９） ０﹒４２０元 無升跌

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（ｊｔ）

