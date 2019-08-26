  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2019 09:28

《異動股》中美貿戰升溫，萬洲挫逾７％穿十天線暫領跌藍籌

　　《經濟通通訊社２６日專訊》上周五美中貿易戰突然升級，萬洲（００２８８）現價跌
７﹒４７％，報６﹒０７元，穿十天線（約６﹒４３２元），暫跌幅最大藍籌；成交約１４９６
萬股，涉資９７１５萬元。
　　美國白宮稱，總統特朗普後悔上周沒有將對中國商品的關稅提到更高，不過特朗普暗示他不
打算要求美國企業撤離中國。
　　在中國宣布對７５０億美元的美國商品徵收報復性關稅數小時後，特朗普亦宣布對將約
５５００億美元中國商品的關稅再上調５％，並要求美國企業撤離中國。
　　現時，恆生指數報２５３２２，跌８５７點或跌３﹒２７％，主板成交２０﹒７６億元。國
企指數報９９０３，跌２９１點或跌２﹒８６％。
　　上證綜合指數報２８５１，跌４６﹒４１點或跌１﹒６０％，成交３７﹒８０億元人民幣。
　　深證成份指數報９１８１，跌１８０點或跌１﹒９３％，成交５１﹒１２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　卜蜂國際（０００４３）　　　０﹒６８０元　　　跌１﹒４５％
　　雨潤食品（０１０６８）　　　１﹒０４０元　　　無升跌
　　中糧肉食（０１６１０）　　　２﹒５００元　　　跌１﹒１９％
　　普甜食品（０１６９９）　　　０﹒２６５元　　　無升跌
　　惠生國際（０１３４０）　　　０﹒１２０元　　　無升跌
　　大成食品（０３９９９）　　　０﹒４２０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
國際動態26/08/2019
約翰遜傳研究 國會休會5周 免脫歐再延期
生財有道23/08/2019
【嚟緊炒D乜】深圳概念＋科技股估值 彩生活股價有望大幅反彈
中國故事23/08/2019
【不眠商機】深圳、廣州、珠海之大灣區「夜遊」好去處
接通華為23/08/2019
【#跨硬件#跨平台】EMUI 10打造華為全場景的新視角
FOCUS23/08/2019
【FOCUS】「倒掛」致美按揭怪象 港樓氣氛愈顯怪異
生財有道23/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股下周上升機會大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金