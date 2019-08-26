《外匯達仁－盧楚仁》人民幣貶值對匯市的正負面影響

《外匯達仁》中美貿易戰再度全面升溫，特朗普更加威脅動用緊急法，要美國企業和廠商撤

離中國市場。再加上早前中央改革貸款利率，被金融市場視為變相減息，故在一連串不利消息打

擊下，人民幣匯價進一步大跌。



今早（２６日）雖然人民幣中間價沒有被大幅調低，但亦難阻人民幣跌勢。在人民幣下破７

算之後，中央未見有大規模干預行動，被市場解讀為中央開綠燈讓人民幣貶值，及後更被美國列

為貨幣操縱國。基本上現階段的分析，金融市場幾乎一面倒，均認為人民幣有進一步的貶值壓力

。



若以技術分析的黃金延展比率來判斷，估計離岸人民幣未來有機會突破７﹒１９０８７的

７８﹒６％阻力，而跌至７﹒２５３１的１００％阻力，甚至７﹒３３２２的１２７﹒２％阻力

。在人民幣大趨勢受壓的情況下，最受負面影響的當然是澳紐元，而日圓和瑞士法郎則最為有利

。亦因此，澳紐元兌日圓或後市的跌幅應該會更大。估計澳元兌日圓的交叉盤，後市會分別挑戰

黃金延展比率的不同支持位，包括６９﹒４６、６８﹒６７及６８﹒０３。至於紐元兌日圓的交

叉盤，則有機會分別向下挑戰６６﹒２３、６５﹒４０及６４﹒７３支持位。



造淡澳紐兌日圓的交叉盤，所賺的幅度應該會比沽美元兌日圓會多之外，如果是帶貨過夜的

話，所支付的利息亦會較沽美元兌日圓少。然而早前一直判斷美元兌日圓會再次下試年初的低位

１０４﹒５０，結果今早亦已到位。相信在避險情緒升溫，美國十年期債息持續下跌，及美元和

美股短期轉弱的情況下，估計美元兌日圓反彈過後，有機會再次挑戰１０４﹒５０，繼而突破進

一步向下挑戰１０１﹒００－１００﹒００的大阻力。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

