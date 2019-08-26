李嘉誠基金會上周增持長實共７８６﹒８５萬股，涉資逾４﹒３億

《經濟通通訊社２６日專訊》長實（０１１１３）表示，李嘉誠基金會於上周二、上周四及

上周五（２０、２２日及２３日）三日分別以每股平均價５５﹒２９９２元、５４﹒２９２２元

及５４﹒６３６５元，合共增持長實７８６﹒８５萬股，涉資逾４﹒３億元。

交易完成後，李嘉誠於長實的持股量由３３﹒３８％增至３３﹒６％，而李澤鉅的持股量則

由３３﹒４５％升至３３﹒６６％。（ｂｉ）

