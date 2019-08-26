  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2019 16:17

【駐京專電】商務部：上半年１２個自貿區吸引外資近７００億人幣

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》商務部副部長王受文表示，在已設的１２
個自貿試驗區裏面，對外資企業具有非常強烈的吸引力。今年上半年，１２個自貿試驗區吸引的
外資將近有７００億人民幣，同比增２０％，佔全國的比重１４％左右。
　　１至７月，中國吸引外資增長約７％左右，但是自貿試驗區吸引外資增長２０％以上，相信
６個新設的自貿區也將成為吸引外資的熱點。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App        財智‧健康‧品味生活
【立即下載】
iOS版: http://goo.gl/5qT9Op
Android版: http://goo.gl/nc3xAn
最新專題
More
生財有道26/08/2019
《開市Good Morning》溫傑：內銀股下半年前景存隱憂
FOCUS26/08/2019
【FOCUS】中美關稅瀕「攬炒」 聯儲央媽暗「執生」
興證快訊26/08/2019
樓價回調
國際動態26/08/2019
約翰遜傳研究 國會休會5周 免脫歐再延期
生財有道23/08/2019
【嚟緊炒D乜】深圳概念＋科技股估值 彩生活股價有望大幅反彈
中國故事23/08/2019
【不眠商機】深圳、廣州、珠海之大灣區「夜遊」好去處
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金