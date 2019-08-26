【駐京專電】商務部：上半年１２個自貿區吸引外資近７００億人幣

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》商務部副部長王受文表示，在已設的１２

個自貿試驗區裏面，對外資企業具有非常強烈的吸引力。今年上半年，１２個自貿試驗區吸引的

外資將近有７００億人民幣，同比增２０％，佔全國的比重１４％左右。

１至７月，中國吸引外資增長約７％左右，但是自貿試驗區吸引外資增長２０％以上，相信

６個新設的自貿區也將成為吸引外資的熱點。

