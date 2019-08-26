【駐滬專電】無錫帶量採購醫用耗材，降價高達６１﹒２％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》江蘇無錫市醫保局組織全市４０家二級及

以上公立醫院組成採購聯盟，和２３家醫用耗材廠商「砍價」，對超聲刀頭等４種高值醫用耗材

進行集中帶量採購價格談判。談判結果顯示，擬中選品種的最高降幅達６１﹒２％。

無錫市醫保局主要負責人指，此次帶量採購是醫藥價格體制改革的「一小步」。該局已啟動

省試點醫藥陽光採購平台建設，預計年內平台將建成啟用，今後所有公立醫療機構的藥品和耗材

採購都將在平台上公開交易。（ｌｃ）

