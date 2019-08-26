【人行新招】人行上海總部：堅決打破貸款利率隱性下限

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》人行上海總部近日召開推進落實貸款市場

報價利率（ＬＰＲ）形成機制改革工作會議並強調，上海應盡快實現在新發放貸款中主要參考

ＬＰＲ定價，堅決打破貸款利率隱性下限，切實降低實體經濟融資成本。要轉變傳統信貸路徑依

賴，進一步加大對小微企業、先進制造業、科技創新企業等重點領域和薄弱環節的信貸支持力度

，提高制造業中長期貸款和信用貸款佔比，切實落實好逆周期總量調節和信貸結構調整優化政策

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