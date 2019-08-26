《午市前瞻》港股未完全反映中美貿戰負面影響，恐再穿二萬五

《經濟通通訊社２６日專訊》由於中國對７５０億美元的美國商品徵收報復性關稅，美國總

統特朗普特朗普即時報復，除宣布將５５００億美元中國商品的關稅再上調５％，再呼籲美企撤

出中國。中美貿易戰再度升溫，美股周五（２３日）急挫，港股今早亦大幅裂口低開８５７點，

一度低見９２９點報２５２４９，其後跌幅稍有收窄至６７２點報２５５０６，最終半日收報

２５４４７，瀉７３１點或２﹒７９％，失守二萬六關口。主板成交５６６﹒６１億元。國企指

數報９９２５，跌２６９點或２﹒６４％。

Ａ股方面，上證綜合指數午收２８６９，跌２７﹒６２點或０﹒９５％；深證成分指數報

９２９５，跌６７﹒２０點或０﹒７２％，兩市成交２９８２﹒７２億元人民幣。

重磅股全線向下，匯控（００００５）跌２﹒４５％，報５５﹒７元，盤中低見５５﹒３元

，創超過兩年新低；騰訊（００７００）挫３﹒７１％，報３２１﹒８元；港交所（００３８８

）走低２﹒９３％，報２４５元；友邦（０１２９９）挫２﹒８９％，報７５﹒５元；中移動（

００９４１）跌１﹒９５％，報６５﹒５元。



＊「風眼股」受沽壓，萬洲表現最差藍籌＊



美中貿易戰升級，處於「風眼股」的豬肉股，萬洲國際（００２８８）瀉７﹒３２％，報６

﹒０８元，暫為半日最差藍籌；雨潤食品（０１０６８）跌１﹒９２％，報１﹒０２元；中糧肉

食（０１６１０）軟１﹒９８％，報２﹒４８元。

同樣在「風眼股」的手機設備股亦無一倖免，舜宇光學（０２３８２）挫３﹒８１％，報

１０１元；比亞迪電子（００２８５）挫３﹒４１％，報１０﹒２元；丘鈦科技（０１４７８）

滑３﹒１％，報７﹒１８元；瑞聲科技（０２０１８）走低５﹒８２％，報３４﹒８元；鴻騰精

密（０６０８８）軟０﹒８７％，報３﹒４元。

中美貿易戰持續緊張，令人民幣再度壓，賭股普遍受挫。金沙（０１９２８）挫４﹒３％，

報３４﹒５元；永利澳門（０１１２８）挫４﹒７７％，報１５﹒５８元；銀河娛樂

（０００２７）走低３﹒３４％，報４７﹒８元；新濠國際發展（００２００）滑２﹒８２％，

報１７﹒２２元；美高梅中國（０２２８２）挫２﹒３９％，報１１﹒４６元。



＊人幣急跌內地內銀齊受挫，資金流入黃金股＊



內地房貸利率將跟ＬＰＲ調整，內房股一致向下。華潤置地（０１１０９）走低

４﹒２７％，報３１﹒４元；中海外（００６８８）挫３﹒９８％，報２４﹒１元；融創中國（

０１９１８）挫３﹒６８％，報３２﹒７５元；碧桂園（０２００７）跌２﹒８１％，

報９﹒３３元；萬科企業（０２２０２）跌３﹒３７％，報２７﹒２元。

人幣急挫，內銀亦受挫。招商銀行（０３９６８）走低５﹒３１％，報３５﹒７元；交通銀

行（０３３２８）挫２﹒８４％，報５﹒１４元；建設銀行（００９３９）軟１﹒２１％，報５

﹒７２元；工商銀行（０１３９８）挫２﹒４２％，報４﹒８３元；農業銀行（０１２８８）軟

１﹒３３％，報２﹒９６元。

避險需求連帶急升，黃金相關股逆市造好。招金礦業（０１８１８）漲４﹒９２％，

報１０﹒４４元；山東黃金（０１７８７）揚４﹒１９％，報１９﹒３８元；中國白銀集團

（００８１５）走高１１﹒７６％，報１﹒１４元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）

漲２﹒８９％，報１１３９元。



＊鄺民彬：金價今年餘下時間尚有升幅，金股宜待回落後吸納＊



恆指受中美消息拖累曾大瀉逾９００點，凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬向《經濟通

通訊社》表示，今日恆指跌幅未完全反映是次中美貿戰再度轉差的影響，因為下月新關稅將會實

施，餘下時間並不多，實施可能性很大；加上本港政局問題或再升溫，故下周恆指恐再穿二萬五

，然後再下試去年底位近２４５００點，直至９月中恆指方可能回穩，市場繼而轉向觀望，然後

或在減息預期下再作反彈，但相信幅度不大。

大市向下金礦股有追捧，不過鄺民彬坦言，金股未來一年都適合投資，因為目前市場風險較

多，預期金價今年餘下時間尚有升幅；加上金價處於上升周期，宜吸納作避險。不過，他提醒，

金股今日在大市缺乏炒作主題下才大幅走高，目前不宜追入，應待金股回落時吸納。他補充，金

股未必完全跟隨金價走勢；再者，其股價相對波動，投資者宜平衡風險方作買入。

今日兩大醫藥藍籌逆市走高，鄺民彬直言醫藥股近期的確受中央政策利好炒高，但對其基本

面的影響未必如市場般預期，中生製藥（０１１７７）本周三（２８日）將會放榜，現價宜先作

減持。他提醒，資金可用作炒高，亦可以用作炒落，如果業績未如理想，短期可能會轉跌。

（ａｌ、ｊｔ））

