《娥姐錦囊－張賽娥》深圳短期難成威脅，不應為競爭降門檻

《娥姐錦囊》中央支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區，從國家層面來說，實為美事

，有助內地長遠發展，而短期內深圳亦難以完全取代香港國際金融中心的地位，反而港交所近日

考慮修例放寬公司秘書資格，值得注意，即使市場競爭加劇，香港亦應緊持專業水準，不宜削足

適履。

近日港交所發出諮詢文件，打算將過往的酌情豁免「公司秘書必預持有專業資格」的做法，

修訂成上市規則的一部分，市場批評港交所不惜讓規管水平開倒車，以吸引企業來港上市。如果

放寬要求後，大量上市企業出現偽造、包庇等事情，將損害香港國金中心地位。

香港作為示範區，有必要堅守誠信、公正的原則，若公司秘書人才不足，出現樽頸，可以著

手在學校加強訓練，或者在過渡期間容許公司秘書兼任，而非放寬監管標準。

另外，國家早於７月時已確定建設深圳先行區，後來香港的社會事件未必是導火線，事實上

，國家一直希望進一步開放，減輕對香港的依賴，這對香港不一定是壞事，未來深圳和香港可以

相輔相成地發展，而香港優勢始終存在，包括香港採用西方國家比較熟悉的普通法，而深圳開放

也非一朝一夕的事，過程中需要時間去驗證，建立投資者信心，故深圳不會在短期內取代香港的

位置。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

