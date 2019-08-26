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即市新聞

26/08/2019 17:42

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５６億，買騰訊建行舜宇沽信証太保

　　《經濟通通訊社２６日專訊》隨著中國較早時對７５０億美元的美國商品徵收報復性關稅，
美國總統特朗普上周五（２３日）突然宣布將５５００億美元中國商品的關稅再上調５％，周日
（２５日）有可能宣布國家進入緊急狀態。港股周一大幅低開８５７點，未幾跌幅一度最多擴至
９２９點，全日低見２５２４９點。午後有消息指，中國昨晚曾致電美國貿易談判代表，稱希望
重回談判桌，美股期貨重拾升勢，港股跌幅最多收窄至４８７點，最終全日收跌４９９點或
１﹒９１％，報２５６８０點，失守二萬六兼穿十天線（２５８５１點）。

＊北水無懼魚缸崩盤續買入＊

　　儘管港股周一崩盤，但按額度計算，北水全日淨流入５６﹒０３億元人民幣。北水淨買入最
多的個股依次是騰訊（００７００）、建行（００９３９）及舜宇光學（０２３８２）；淨賣出
最多的依次是中信証券（０６０３０）、太保（０２６０１）及山東黃金（０１７８７）。
　　主板成交１０４１﹒９１億元，較上周五急增４０﹒３％，其中港股通成交１３８﹒６４億
元，佔總成交１３﹒３％。

＊山東黃金急升，南下資金卻流出＊

　　騰訊隨市大跌２﹒５％，北水趁勢進駐，全日買入８﹒４億元，建行繼續獲北水流入８億元
。貿易戰因素下舜宇光學僅跌０﹒９％，北水支持買入２﹒３億元。
　　中港股市齊崩，非銀金融股急跌，部分股份遭北水散水，信証遭北水沽出７９４０萬元，太
保被沽出４８９３萬元。避險情緒激增捧高黃金股，山東黃金全日漲４﹒８％，惟４６５３萬元
北水撤退。（ｅｙ）

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