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即市新聞

26/08/2019 15:43

《美元走勢－羅明立》經濟前景不明朗，英鎊料仍有下行空間

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒９５　　　１０４﹒８５　　　１０５﹒６５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１５３　　　１﹒１１２３　　　１﹒１１３０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２２８５　　　１﹒２２６４　　　１﹒２２７４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７８６　　　０﹒９７２９　　　０﹒９７６５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４４４　　　７﹒８３９０　　　７﹒８４４０

　　《美元走勢》美聯儲主席在全球央行年會上表示，局方將酌情採取行動，以保持經濟的健康
發展。他認為目前美國經濟基調良好，不過面臨重大風險，特別是中美貿易戰帶來的影響，但未
有就下次聯儲局會議是否減息作出提示。中美貿易衝突愈演愈烈，中方上周五（２３日）宣布反
制措施，對約７５０億美元美國商品加徵５％至１０％關稅，引起美國總統特朗普反擊，美方隨
後宣布就５５００億美元中國商品再加徵５％關稅，並下令美國企業撤出中國。市場恐慌情緒加
劇，美匯指數一度急挫至９７﹒２０以下水準，隨後回升至９７﹒６０附近。
　　英國報章引述消息指，英國首相約翰遜正尋求法律意見，研究暫停國會會期的可行性，以阻
止國會議員進一步將脫歐限期延後，同時亦展示出強硬的態度，倘若英國１０月底最終無協議下
「脫歐」，英國計劃不會向歐盟支付達３００億英鎊的「脫歐」費用。分析指英國現時儘快「脫
歐」態度堅決，將引起英國經濟前景不明朗，估計英鎊仍有下行空間。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１４０　　　１﹒１０２０　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒２３３０　　　１﹒２１５０　　　１﹒２４００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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