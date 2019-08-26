《美元走勢－羅明立》經濟前景不明朗，英鎊料仍有下行空間

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０５﹒９５ １０４﹒８５ １０５﹒６５

歐元╱美元 １﹒１１５３ １﹒１１２３ １﹒１１３０

英鎊╱美元 １﹒２２８５ １﹒２２６４ １﹒２２７４

美元╱瑞郎 ０﹒９７８６ ０﹒９７２９ ０﹒９７６５

美元╱港元 ７﹒８４４４ ７﹒８３９０ ７﹒８４４０



《美元走勢》美聯儲主席在全球央行年會上表示，局方將酌情採取行動，以保持經濟的健康

發展。他認為目前美國經濟基調良好，不過面臨重大風險，特別是中美貿易戰帶來的影響，但未

有就下次聯儲局會議是否減息作出提示。中美貿易衝突愈演愈烈，中方上周五（２３日）宣布反

制措施，對約７５０億美元美國商品加徵５％至１０％關稅，引起美國總統特朗普反擊，美方隨

後宣布就５５００億美元中國商品再加徵５％關稅，並下令美國企業撤出中國。市場恐慌情緒加

劇，美匯指數一度急挫至９７﹒２０以下水準，隨後回升至９７﹒６０附近。

英國報章引述消息指，英國首相約翰遜正尋求法律意見，研究暫停國會會期的可行性，以阻

止國會議員進一步將脫歐限期延後，同時亦展示出強硬的態度，倘若英國１０月底最終無協議下

「脫歐」，英國計劃不會向歐盟支付達３００億英鎊的「脫歐」費用。分析指英國現時儘快「脫

歐」態度堅決，將引起英國經濟前景不明朗，估計英鎊仍有下行空間。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１４０ １﹒１０２０ １﹒１２００

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒２３３０ １﹒２１５０ １﹒２４００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

