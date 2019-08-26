【新股上市】傳曠視科技已遞交上市申請，或成第三隻同股不同權股

《經濟通通訊社２６日專訊》市場消息指，研發面部識別系統「Ｆａｃｅ＋＋」的內地人工

智能初創企業曠視科技已向港交所（００３８８）遞交上市申請，集資額最多１０億美元。公司

將採同股不同權架構在主板上市，為本港繼小米（０１８１０）及美團（０３６９０）後第三隻

同股不同權股份。

據悉，阿里巴巴透過淘寶持股１４﹒３３％，螞蟻金服持股１５﹒１％，聯想集團

（００９９２）持股１﹒２％，而公司亦與中移動（００９４１）建立合作夥伴關係。（ｂｉ）

