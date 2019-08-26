《經濟通通訊社２６日專訊》市場消息指，研發面部識別系統「Ｆａｃｅ＋＋」的內地人工
智能初創企業曠視科技已向港交所（００３８８）遞交上市申請，集資額最多１０億美元。公司
將採同股不同權架構在主板上市，為本港繼小米（０１８１０）及美團（０３６９０）後第三隻
同股不同權股份。
據悉，阿里巴巴透過淘寶持股１４﹒３３％，螞蟻金服持股１５﹒１％，聯想集團
（００９９２）持股１﹒２％，而公司亦與中移動（００９４１）建立合作夥伴關係。（ｂｉ）
26/08/2019 11:50
【新股上市】傳曠視科技已遞交上市申請，或成第三隻同股不同權股
《經濟通通訊社２６日專訊》市場消息指，研發面部識別系統「Ｆａｃｅ＋＋」的內地人工
智能初創企業曠視科技已向港交所（００３８８）遞交上市申請，集資額最多１０億美元。公司
將採同股不同權架構在主板上市，為本港繼小米（０１８１０）及美團（０３６９０）後第三隻
同股不同權股份。
據悉，阿里巴巴透過淘寶持股１４﹒３３％，螞蟻金服持股１５﹒１％，聯想集團
（００９９２）持股１﹒２％，而公司亦與中移動（００９４１）建立合作夥伴關係。（ｂｉ）
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