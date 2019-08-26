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26/08/2019 09:01

【本港樓市】中原十大屋苑周末錄７宗成交，創５周新高

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得７宗成交，較上周末多１宗或升
１６﹒７％，創５周新高，惟仍有６個屋苑錄得零成交。本周末交投主要集中新界區，佔６宗，
九龍區佔１宗，港島區屋苑捧蛋收場。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，低利率年代下，置業仍是資產增值首選，
昨天荃灣新盤次輪推售，即日沽清可售單位，反映置業剛性需求龐大，亦帶動樓市交投氣氛。近
日居屋後籌人士陸續回流二手市場，新界區上車屋苑明顯受惠，只要業主提供合理議幅，買家仍
願意入市。
　　不過，據美聯物業分行統計，剛過去的周末（８月２４日至８月２５日）十大二手藍籌屋苑
僅錄約３宗買賣成交，較上周末４宗下跌約２５％，已連續第１４個周末在單位數低位徘徊，７
個屋苑零成交。至於按十五大屋苑計算，周末同錄約３宗買賣成交，按周跌４０％。
　　綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日，十大指標屋苑錄得５宗二手買賣個案，按
周增加１宗或２５％，惟連續１６個周末處於個位數字的低位窄幅徘徊。利嘉閣地產總裁廖偉強
表示，香港整體樓市繼續深受內外兩大因素夾擊影響交投氣氛，包括本港持續多時的社會運動及
再次升溫的中美貿易戰，導致樓市持續呈現「悶局」，十大指標屋苑周末交投量仍維持在低位數
徘徊。（ｃｌ）

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