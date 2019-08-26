【修例風暴】六警拔槍戒備，警方：別無選擇下向天開一槍示警

《經濟通通訊社２６日專訊》警方表示，早前就昨日（２５日）在荃灣區舉行的公眾遊行發

出不反對通知書，但部分極端暴力示威者作出破壞性行動，在場６名警務人員在生命受到嚴重威

脅下拔槍戒備，並向示威者發出警告，當中一人為保護同僚及自己的人身安全，在別無選擇的情

況下向天開了一槍示警。

警方指，示威者罔顧法紀的暴力遠超文明社會底線，令人髮指，警方予以最嚴厲的譴責。警

方只是在有人暴力衝擊或作出暴力違法行為、危害在場人士的人身安全時，才會使用相應武力加

以制止，阻止事件惡化。



＊３６人被捕，年齡最小１２歲＊



行動中，共有十五名警務人員受傷，需要送院接受治療。警方合共拘捕２９名男子及７名女

子，年齡介乎１２歲至４８歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等。

警方呼籲市民與暴力示威者劃清界線，並遠離暴力示威地點，以保障自身安全。警方亦希望

記者盡力配合現場警務人員的執法行動，並注意自身安全。警方一定會嚴正追究，將涉案者繩之

於法。

警方指，昨晚約７時４０分，大批極端暴力示威者大肆破壞荃灣二陂坊一帶的商鋪及娛樂場

所，新界南衝鋒隊人員接報到場處理。其間該批示威者向在場警務人員投擲硬物，並用不同武器

攻擊人員。受襲人員以盾牌及警棍作防衛，並向後撤退及不斷作出警告，但示威者仍繼續攻擊人

員令其受傷，更有一名人員被襲擊並跌倒在地上，受到示威者包圍攻擊。在場６名警務人員在生

命受到嚴重威脅下拔槍戒備。（ｃｌ）（ｚｚ）

